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Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем"
Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем" - РИА Новости, 08.04.2025
Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем"
Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:38:00+03:00
2025-04-08T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и специальных нужд, следует из заявления арбитражного суда Москвы. "Рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН: 1037700255284) к АО "НПО "Ангстрем" (ОГРН: 1117746142502) о взыскании 115 220 238, 33 рублей... Принять исковое заявление к производству", - говорится в документе.
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москва, ангстрем, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Ангстрем, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем"
Минобороны подало иск на 115 миллионов рублей к разработчику ПО "Ангстрем"