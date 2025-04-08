https://ria.ru/20250408/isk-2009929523.html

Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем"

Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем" - РИА Новости, 08.04.2025

Минобороны подало иск к разработчику ПО "Ангстрем"

Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:38:00+03:00

2025-04-08T03:38:00+03:00

2025-04-08T03:38:00+03:00

москва

ангстрем

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Минобороны России подало иск на сумму свыше 115 миллионов рублей к компании "Ангстрем", которая занимается разработкой программного обеспечения для военных и специальных нужд, следует из заявления арбитражного суда Москвы. "Рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН: 1037700255284) к АО "НПО "Ангстрем" (ОГРН: 1117746142502) о взыскании 115 220 238, 33 рублей... Принять исковое заявление к производству", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250406/almaz-2009604839.html

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2025

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москва, ангстрем, министерство обороны рф (минобороны рф)