https://ria.ru/20250408/isk-2009923243.html

Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia

Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia - РИА Новости, 08.04.2025

Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia

Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T00:31:00+03:00

2025-04-08T00:31:00+03:00

2025-04-08T00:31:00+03:00

россия

оаэ

raven russia

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду российских юрлиц этой девелоперской группы, говорится в документах, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответчиками Богородова и Шувалова указаны АО "Ногинск-Восток", ООО "Союз-Инвест", ООО "Дельта", ООО "Кстовский индустриальный парк 1", ООО "Гориго", ООО "Первомайская заря", ООО "Логопарк Обь", ООО "Север Эстейт" и Phoenix Property Group Limited (ОАЭ). Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются. Семь из восьми российских юрлиц-ответчиков, кроме петербургского ООО "Первомайская заря", участвовали в статусе третьих лиц в процессе по первому иску Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд 31 января передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Истец заявлял о нарушении ответчиками законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Эти семь российских юрлиц назывались непосредственными владельцами складских комплексов. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. О том, что иск был удовлетворен полностью, сообщила сама Raven Russia. Предположительно, решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ. Новый иск Генпрокуратуры поступил в суд 31 марта, предварительные слушания по нему назначены на 30 апреля. Суд привлек к делу третьими лицами Росимущество и эмиратские компании Dorfin Holdings Limited и Xotus Holdings Limited. Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20250401/rf-2008579530.html

https://realty.ria.ru/20250220/raven--2000628834.html

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россия, оаэ, raven russia, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)