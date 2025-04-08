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Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia - РИА Новости, 08.04.2025
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00:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/isk-2009923243.html
Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia
Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia - РИА Новости, 08.04.2025
Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia
Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу... РИА Новости, 08.04.2025
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2025-04-08T00:31:00+03:00
россия
оаэ
raven russia
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду российских юрлиц этой девелоперской группы, говорится в документах, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответчиками Богородова и Шувалова указаны АО "Ногинск-Восток", ООО "Союз-Инвест", ООО "Дельта", ООО "Кстовский индустриальный парк 1", ООО "Гориго", ООО "Первомайская заря", ООО "Логопарк Обь", ООО "Север Эстейт" и Phoenix Property Group Limited (ОАЭ). Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются. Семь из восьми российских юрлиц-ответчиков, кроме петербургского ООО "Первомайская заря", участвовали в статусе третьих лиц в процессе по первому иску Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд 31 января передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Истец заявлял о нарушении ответчиками законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия. Эти семь российских юрлиц назывались непосредственными владельцами складских комплексов. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. О том, что иск был удовлетворен полностью, сообщила сама Raven Russia. Предположительно, решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ. Новый иск Генпрокуратуры поступил в суд 31 марта, предварительные слушания по нему назначены на 30 апреля. Суд привлек к делу третьими лицами Росимущество и эмиратские компании Dorfin Holdings Limited и Xotus Holdings Limited. Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20250401/rf-2008579530.html
https://realty.ria.ru/20250220/raven--2000628834.html
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россия, оаэ, raven russia, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Россия, ОАЭ, Raven Russia, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Генпрокуратура подала новый иск к структурам Raven Russia

Генпрокуратура подала новый иск к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России предъявила еще один иск к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову, Ярославу Шувалову и ряду российских юрлиц этой девелоперской группы, говорится в документах, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответчиками Богородова и Шувалова указаны АО "Ногинск-Восток", ООО "Союз-Инвест", ООО "Дельта", ООО "Кстовский индустриальный парк 1", ООО "Гориго", ООО "Первомайская заря", ООО "Логопарк Обь", ООО "Север Эстейт" и Phoenix Property Group Limited (ОАЭ).
Склад - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Raven Russia обжаловала решение суда о передаче 16 складов России
1 апреля, 10:26
Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются.
Семь из восьми российских юрлиц-ответчиков, кроме петербургского ООО "Первомайская заря", участвовали в статусе третьих лиц в процессе по первому иску Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд 31 января передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Истец заявлял о нарушении ответчиками законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.
Эти семь российских юрлиц назывались непосредственными владельцами складских комплексов. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. О том, что иск был удовлетворен полностью, сообщила сама Raven Russia. Предположительно, решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, не дожидаясь рассмотрения апелляций, компании-владельцы девяти из 16 комплексов перешли в собственность РФ.
Новый иск Генпрокуратуры поступил в суд 31 марта, предварительные слушания по нему назначены на 30 апреля. Суд привлек к делу третьими лицами Росимущество и эмиратские компании Dorfin Holdings Limited и Xotus Holdings Limited.
Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов ранее оценил стоимость российских складских активов Raven в 120-160 миллиардов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Половина компаний из дела Raven Russia перешла в собственность РФ
20 февраля, 21:04
 
РоссияОАЭRaven RussiaГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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