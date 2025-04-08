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В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа - РИА Новости, 08.04.2025
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21:43 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/iran-2010119323.html
В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа
В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа - РИА Новости, 08.04.2025
В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа
В предстоящих переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заявила во вторник официальный... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:43:00+03:00
2025-04-08T21:43:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
андрей руденко
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. В предстоящих переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Специальный посланник Уиткофф будет там, он будет присутствовать", - сообщила она журналистам на брифинге участников предстоящих обсуждений со стороны Вашингтона. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Как заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие.
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в мире, иран, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, андрей руденко
В мире, Иран, США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Андрей Руденко
В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа

Госдеп: спецпосланник Трампа Уиткофф будет участвовать в переговорах Ирана и США

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. В предстоящих переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Специальный посланник Уиткофф будет там, он будет присутствовать", - сообщила она журналистам на брифинге участников предстоящих обсуждений со стороны Вашингтона.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".
Как заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Глава МИД Ирана назвал главную цель переговоров с США
Вчера, 14:10
 
В миреИранСШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампАндрей Руденко
 
 
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