https://ria.ru/20250408/iran-2010119323.html

В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа

В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа - РИА Новости, 08.04.2025

В переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник Трампа

В предстоящих переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заявила во вторник официальный... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:43:00+03:00

2025-04-08T21:43:00+03:00

2025-04-08T21:43:00+03:00

в мире

иран

сша

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стив уиткофф

дональд трамп

андрей руденко

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. В предстоящих переговорах Ирана и США будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Специальный посланник Уиткофф будет там, он будет присутствовать", - сообщила она журналистам на брифинге участников предстоящих обсуждений со стороны Вашингтона. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Как заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие.

https://ria.ru/20250408/iran-2010024993.html

иран

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в мире, иран, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, андрей руденко