Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/iran-2010111657.html
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана - РИА Новости, 08.04.2025
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана
Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:20:00+03:00
2025-04-08T20:20:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
андрей руденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Надежда умирает последней. Поэтому, по крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить свою руку и сердце", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Москве надежду на то, что США и Иран смогут заключить новую сделку по иранской ядерной программе.
https://ria.ru/20250408/iran-2009995909.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_688d43d203470fcaa757e9b814456466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, иран, андрей руденко
В мире, Россия, США, Иран, Андрей Руденко
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана

Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что США и Иран смогут начать переговоры

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Надежда умирает последней. Поэтому, по крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить свою руку и сердце", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Москве надежду на то, что США и Иран смогут заключить новую сделку по иранской ядерной программе.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе
Вчера, 12:40
 
В миреРоссияСШАИранАндрей Руденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала