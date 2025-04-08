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Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана - РИА Новости, 08.04.2025
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана
Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:20:00+03:00
2025-04-08T20:20:00+03:00
2025-04-08T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Надежда умирает последней. Поэтому, по крайней мере, диалог продолжается. Мы искренне желаем удачи нашим оманским друзьям, которые выступили посредниками. Мы тоже готовы предложить свою руку и сердце", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос о том, видят ли в Москве надежду на то, что США и Иран смогут заключить новую сделку по иранской ядерной программе.
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в мире, россия, сша, иран, андрей руденко
В мире, Россия, США, Иран, Андрей Руденко
Россия надеется на начало переговоров США и Ирана при посредничестве Омана
Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что США и Иран смогут начать переговоры