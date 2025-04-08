https://ria.ru/20250408/iran-2010086846.html

Иран допускает возможность прямых переговоров с США, пишет Reuters

Иран допускает возможность прямых переговоров с США, пишет Reuters - РИА Новости, 08.04.2025

Иран допускает возможность прямых переговоров с США, пишет Reuters

Иран допускает возможность прямых переговоров с США в обмен на "жест доброй воли" в виде смягчения санкций или разморозки части его активов, передает агентство... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:47:00+03:00

2025-04-08T17:47:00+03:00

2025-04-08T17:47:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

али хаменеи

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран допускает возможность прямых переговоров с США в обмен на "жест доброй воли" в виде смягчения санкций или разморозки части его активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного ближневосточного дипломата. Как отмечает агентство со ссылкой на источники, Тегеран хотел бы увидеть от США конкретные жесты, прежде чем вступать в переговоры с американскими чиновниками "лицом к лицу". "Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте некоторые средства", - приводит Рейтер слова дипломата. Иранские источники отметили в разговоре с агентством, что Иран подходит к готовящимся в Омане непрямым переговорам с США с осторожностью, не слишком верит в достижение подвижек и испытывает глубокие подозрения насчет намерений американской стороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html

https://ria.ru/20250408/iran-2010024993.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан