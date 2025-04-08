МИД Ирана оценил возможность заключения соглашения с США
Аракчи: возможность заключения соглашения между Ираном и США есть
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Возможность заключения соглашения между Ираном и США есть, все зависит от намерений и воли Вашингтона, "мяч на их стороне", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя заявление о проведении переговоров с США в Омане в предстоящую субботу.
Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.
Тегерану нет дела до ожиданий Трампа, заявил глава МИД Ирана
23 марта, 12:36
"Переговоры носят непрямой характер, и мы не планируем превращать их в прямые, поскольку не считаем прямоту полезной для целей переговоров. Если у другой стороны (США – ред.) есть достаточная воля, соглашение может быть достигнуто. В конечном итоге, как гласит известная фраза: мяч на стороне США. Если Вашингтон придет в Оман с достаточной волей, мы обязательно добьемся результатов", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.