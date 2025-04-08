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МИД Ирана оценил возможность заключения соглашения с США - РИА Новости, 08.04.2025
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14:16 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/iran-2010027111.html
МИД Ирана оценил возможность заключения соглашения с США
МИД Ирана оценил возможность заключения соглашения с США - РИА Новости, 08.04.2025
МИД Ирана оценил возможность заключения соглашения с США
Возможность заключения соглашения между Ираном и США есть, все зависит от намерений и воли Вашингтона, "мяч на их стороне", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:16:00+03:00
2025-04-08T14:16:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Возможность заключения соглашения между Ираном и США есть, все зависит от намерений и воли Вашингтона, "мяч на их стороне", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя заявление о проведении переговоров с США в Омане в предстоящую субботу. Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. "Переговоры носят непрямой характер, и мы не планируем превращать их в прямые, поскольку не считаем прямоту полезной для целей переговоров. Если у другой стороны (США – ред.) есть достаточная воля, соглашение может быть достигнуто. В конечном итоге, как гласит известная фраза: мяч на стороне США. Если Вашингтон придет в Оман с достаточной волей, мы обязательно добьемся результатов", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250323/delo-2006764504.html
https://ria.ru/20250408/iran-2009927061.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан
МИД Ирана оценил возможность заключения соглашения с США

Аракчи: возможность заключения соглашения между Ираном и США есть

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Возможность заключения соглашения между Ираном и США есть, все зависит от намерений и воли Вашингтона, "мяч на их стороне", заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя заявление о проведении переговоров с США в Омане в предстоящую субботу.
Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Тегерану нет дела до ожиданий Трампа, заявил глава МИД Ирана
23 марта, 12:36
"Переговоры носят непрямой характер, и мы не планируем превращать их в прямые, поскольку не считаем прямоту полезной для целей переговоров. Если у другой стороны (США – ред.) есть достаточная воля, соглашение может быть достигнуто. В конечном итоге, как гласит известная фраза: мяч на стороне США. Если Вашингтон придет в Оман с достаточной волей, мы обязательно добьемся результатов", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Вчера, 02:23
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Глава МИД Ирана исключил переговоры с США на прежних условиях
23 марта, 16:59
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампМасуд Пезешкиан
 
 
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