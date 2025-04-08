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Глава МИД Ирана назвал главную цель переговоров с США - РИА Новости, 08.04.2025
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14:10 08.04.2025 (обновлено: 14:11 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/iran-2010024993.html
Глава МИД Ирана назвал главную цель переговоров с США
Глава МИД Ирана назвал главную цель переговоров с США - РИА Новости, 08.04.2025
Глава МИД Ирана назвал главную цель переговоров с США
Главная цель Ирана в переговорном процессе с США является снятие с Тегерана экономических санкций, иранская ядерная программа носит исключительно мирный... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:10:00+03:00
2025-04-08T14:11:00+03:00
в мире
иран
сша
аббас аракчи
дональд трамп
ядерное оружие
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ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Главная цель Ирана в переговорном процессе с США является снятие с Тегерана экономических санкций, иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. "Что касается тем переговоров, то естественно, что каждый может высказать свои предположения или пожелания… Мы стремимся обеспечить интересы иранского народа, и наша ядерная программа носит исключительно мирный и законный характер. Резолюция 2231 СБ ООН также подтвердила законность нашей программы… В обмен на укрепление доверия, естественно, санкции, несправедливо введенные против Ирана из-за ложных обвинений, должны быть отменены. Главная наша цель на переговорах – реализация прав иранского народа и снятие санкций с Ирана", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250408/mid-2010016154.html
https://ria.ru/20250408/mid-2010011211.html
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в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, ядерное оружие
В мире, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Ядерное оружие
Глава МИД Ирана назвал главную цель переговоров с США

Глава МИД Ирана Аракчи назвал целью переговоров с США снятие с Тегерана санкций

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Главная цель Ирана в переговорном процессе с США является снятие с Тегерана экономических санкций, иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Накануне вечером журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на представителей Тегерана ранее сообщила, что встречу делегаций США и Ирана планируется провести в Омане в субботу, ожидаются непрямые переговоры. Затем глава МИД Ирана подтвердил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
МИД раскрыл детали договора о партнерстве между Россией и Ираном
Вчера, 13:42
"Что касается тем переговоров, то естественно, что каждый может высказать свои предположения или пожелания… Мы стремимся обеспечить интересы иранского народа, и наша ядерная программа носит исключительно мирный и законный характер. Резолюция 2231 СБ ООН также подтвердила законность нашей программы… В обмен на укрепление доверия, естественно, санкции, несправедливо введенные против Ирана из-за ложных обвинений, должны быть отменены. Главная наша цель на переговорах – реализация прав иранского народа и снятие санкций с Ирана", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство IRNA.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что Тегеран близок к созданию ядерного оружия, США же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
МИД России: возможная атака США на Иран грозит плачевными последствиями
Вчера, 13:30
В начале марта Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ: Трамп хочет очернить Иран словами о прямых переговорах с Тегераном
Вчера, 00:50
 
В миреИранСШААббас АракчиДональд ТрампЯдерное оружие
 
 
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