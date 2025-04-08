https://ria.ru/20250408/iran-2009995909.html
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 08.04.2025
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе
Прямые и непрямые контакты США и Ирана по ядерной программе планируются в Омане, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:40:00+03:00
2025-04-08T12:40:00+03:00
2025-04-08T12:40:00+03:00
сша
иран
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прямые и непрямые контакты США и Ирана по ядерной программе планируются в Омане, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного. "Мы знаем, что определенные контакты, прямые и непрямые, планируются, планируются в Омане. И, конечно, это можно только приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли Москва прямые переговоры между США и Ираном.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, оман, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, москва
США, Иран, Оман, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Москва
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе
Песков: Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе в Омане