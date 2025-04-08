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Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 08.04.2025
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12:40 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/iran-2009995909.html
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе - РИА Новости, 08.04.2025
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе
Прямые и непрямые контакты США и Ирана по ядерной программе планируются в Омане, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:40:00+03:00
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сша
иран
оман
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прямые и непрямые контакты США и Ирана по ядерной программе планируются в Омане, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного. "Мы знаем, что определенные контакты, прямые и непрямые, планируются, планируются в Омане. И, конечно, это можно только приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли Москва прямые переговоры между США и Ираном.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
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сша, иран, оман, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, москва
США, Иран, Оман, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, Москва
Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе

Песков: Москва приветствует контакты США и Ирана по ядерной программе в Омане

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Прямые и непрямые контакты США и Ирана по ядерной программе планируются в Омане, Москва это приветствует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного.
"Мы знаем, что определенные контакты, прямые и непрямые, планируются, планируются в Омане. И, конечно, это можно только приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поддержит ли Москва прямые переговоры между США и Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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3 апреля, 08:00
 
СШАИранОманДмитрий ПесковДональд ТрампВ миреМосква
 
 
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