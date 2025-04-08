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Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане

Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане - РИА Новости, 08.04.2025

Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T02:23:00+03:00

2025-04-08T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что представители Ирана и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. "Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки", — написал министр на своей странице в соцсети X.Ранее о предстоящей встрече сообщила журналист газеты New York Times Фарназ Фассихи.При этом президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял о проведении прямых переговоров с Ираном. Он прямо не сказал, что встреча касается ядерной программы, и не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное.В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить сделку по вопросу ядерной программы. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

https://ria.ru/20250408/iran-2009923982.html

https://ria.ru/20250408/iran-2009923982.html

сша

оман

иран

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в мире, сша, оман, иран, аббас аракчи