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СМИ: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone из-за пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
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05:53 08.04.2025 (обновлено: 11:35 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/iphone-2009933962.html
СМИ: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone из-за пошлин
СМИ: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone из-за пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone из-за пошлин
Корпорация Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами, сообщил изданию Times of India... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:53:00+03:00
2025-04-08T11:35:00+03:00
экономика
технологии
сша
индия
китай
дональд трамп
apple
введение трампом пошлин на импорт
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр — РИА Новости. Корпорация Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами, сообщил изданию Times of India высокопоставленный индийский чиновник.Как отмечает издание, срочные поставки были сделаны, чтобы избежать вступившего в силу 5 апреля нового десятипроцентного взаимного тарифа, введенного администрацией президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако, как следует из слов президента США во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26 процентов."Источники сообщили, что Apple в настоящее время не планирует повышать розничные цены в Индии или на других рынках, несмотря на тарифы. Чтобы смягчить последствия, компания быстро переместила запасы из производственных центров в Индии и Китае в США, хотя этот период обычно является сезоном медленной отгрузки", — отмечает издание. Как сообщил один из источников издания, это накопление запасов позволит Apple временно поддерживать текущие цены. Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на на iPhone на 43 процента. Причиной этого может стать тариф в 54 процента, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производится большинство устройств Apple.
https://ria.ru/20250407/torgovlya-2009872337.html
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экономика, технологии, сша, индия, китай, дональд трамп, apple, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Технологии, США, Индия, Китай, Дональд Трамп, Apple, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone из-за пошлин

Times of India: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone

© AP Photo / Tsering TopgyalМужчина с iPhone в Нью-Дели
Мужчина с iPhone в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мужчина с iPhone в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр — РИА Новости. Корпорация Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами, сообщил изданию Times of India высокопоставленный индийский чиновник.
Как отмечает издание, срочные поставки были сделаны, чтобы избежать вступившего в силу 5 апреля нового десятипроцентного взаимного тарифа, введенного администрацией президента США Дональда Трампа.
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На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако, как следует из слов президента США во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26 процентов.
"Источники сообщили, что Apple в настоящее время не планирует повышать розничные цены в Индии или на других рынках, несмотря на тарифы. Чтобы смягчить последствия, компания быстро переместила запасы из производственных центров в Индии и Китае в США, хотя этот период обычно является сезоном медленной отгрузки", — отмечает издание.
Как сообщил один из источников издания, это накопление запасов позволит Apple временно поддерживать текущие цены.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на на iPhone на 43 процента. Причиной этого может стать тариф в 54 процента, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производится большинство устройств Apple.
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ЭкономикаТехнологииСШАИндияКитайДональд ТрампAppleВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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