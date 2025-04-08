СМИ: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone из-за пошлин
Times of India: Apple отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone
© AP Photo / Tsering TopgyalМужчина с iPhone в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Мужчина с iPhone в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр — РИА Новости. Корпорация Apple за последнюю неделю марта отправила из Индии в США пять самолетов с iPhone и другими продуктами, сообщил изданию Times of India высокопоставленный индийский чиновник.
Как отмечает издание, срочные поставки были сделаны, чтобы избежать вступившего в силу 5 апреля нового десятипроцентного взаимного тарифа, введенного администрацией президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, однако, как следует из слов президента США во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26 процентов.
"Источники сообщили, что Apple в настоящее время не планирует повышать розничные цены в Индии или на других рынках, несмотря на тарифы. Чтобы смягчить последствия, компания быстро переместила запасы из производственных центров в Индии и Китае в США, хотя этот период обычно является сезоном медленной отгрузки", — отмечает издание.
Как сообщил один из источников издания, это накопление запасов позволит Apple временно поддерживать текущие цены.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что новые пошлины США могут привести к росту цен на на iPhone на 43 процента. Причиной этого может стать тариф в 54 процента, наложенный Трампом на импорт США из Китая, где производится большинство устройств Apple.