Рейтинг@Mail.ru
Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"** - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 08.04.2025 (обновлено: 01:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/inoagent-2009925722.html
Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"**
Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"** - РИА Новости, 08.04.2025
Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"**
Признанная иногентом автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* получала деньги от иноагентсткого издания "Гласная"**, свидетельствуют... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T01:28:00+03:00
2025-04-08T01:36:00+03:00
россия
германия
залина маршенкулова
владлен татарский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:402:1081:1010_1920x0_80_0_0_62d36b130f983cc8fb1d7501ee251c09.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Признанная иногентом автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* получала деньги от иноагентсткого издания "Гласная"**, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Маршенкулову* признали иностранным агентом в сентябре прошлого года, в октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Против Маршенкуловой* в России расследуется дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск и заочно арестована. Как следует из документов, в октябре прошлого года со счетов издания "Гласная"** было совершено несколько транзакций на 1,4 тысячи евро на счет Маршенкуловой*. Аналогично деньги перечисляли публицистам "Гласной"**. Источник РИА Новости ранее сообщал, что Маршенкулова*, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Минюст 4 апреля внес издание "Гласная"** в реестр иноагентов. По данным министерства, издание участвовало в создании и распространении материалов иноагентов, а также сообщений и материалов нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, по сообщению Минюста РФ, СМИ осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений*** (движение ЛГБТ*** запрещено в России как экстремистское) и распространяло фейки о действиях российской власти и ВС РФ.* Признана иностранным агентом на территории России, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** Признано в России СМИ-иноагентом.*** Движение запрещено в России как экстремистское.
https://ria.ru/20250408/dengi-2009922800.html
https://ria.ru/20250402/panin-2008937205.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939079869_0:301:1081:1111_1920x0_80_0_0_0a56527a4500110e2326b4778dc8788a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, залина маршенкулова, владлен татарский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Германия, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"**

Иноагент Залина Маршенкулова получала деньги от СМИ-иноагента "Гласная"

© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети Залина Маршенкулова
 Залина Маршенкулова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети
Залина Маршенкулова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Признанная иногентом автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* получала деньги от иноагентсткого издания "Гласная"**, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Маршенкулову* признали иностранным агентом в сентябре прошлого года, в октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Против Маршенкуловой* в России расследуется дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск и заочно арестована.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Издание "Гласная"* получало деньги от нежелательных в России организаций
00:22
Как следует из документов, в октябре прошлого года со счетов издания "Гласная"** было совершено несколько транзакций на 1,4 тысячи евро на счет Маршенкуловой*. Аналогично деньги перечисляли публицистам "Гласной"**.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что Маршенкулова*, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.
Минюст 4 апреля внес издание "Гласная"** в реестр иноагентов. По данным министерства, издание участвовало в создании и распространении материалов иноагентов, а также сообщений и материалов нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, по сообщению Минюста РФ, СМИ осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений*** (движение ЛГБТ*** запрещено в России как экстремистское) и распространяло фейки о действиях российской власти и ВС РФ.
* Признана иностранным агентом на территории России, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
** Признано в России СМИ-иноагентом.
*** Движение запрещено в России как экстремистское.
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Дочь Алексея Панина* сделала шокирующее признание о жизни с отцом
2 апреля, 18:58
 
РоссияГерманияЗалина МаршенкуловаВладлен ТатарскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала