https://ria.ru/20250408/inoagent-2009925722.html

Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"**

Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"** - РИА Новости, 08.04.2025

Иноагент Маршенкулова* получала деньги от издания "Гласная"**

Признанная иногентом автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* получала деньги от иноагентсткого издания "Гласная"**, свидетельствуют... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:28:00+03:00

2025-04-08T01:28:00+03:00

2025-04-08T01:36:00+03:00

россия

германия

залина маршенкулова

владлен татарский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Признанная иногентом автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* получала деньги от иноагентсткого издания "Гласная"**, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Маршенкулову* признали иностранным агентом в сентябре прошлого года, в октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Против Маршенкуловой* в России расследуется дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск и заочно арестована. Как следует из документов, в октябре прошлого года со счетов издания "Гласная"** было совершено несколько транзакций на 1,4 тысячи евро на счет Маршенкуловой*. Аналогично деньги перечисляли публицистам "Гласной"**. Источник РИА Новости ранее сообщал, что Маршенкулова*, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Минюст 4 апреля внес издание "Гласная"** в реестр иноагентов. По данным министерства, издание участвовало в создании и распространении материалов иноагентов, а также сообщений и материалов нежелательных в РФ иностранных и международных организаций. Кроме того, по сообщению Минюста РФ, СМИ осуществляло пропаганду ЛГБТ-отношений*** (движение ЛГБТ*** запрещено в России как экстремистское) и распространяло фейки о действиях российской власти и ВС РФ.* Признана иностранным агентом на территории России, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.** Признано в России СМИ-иноагентом.*** Движение запрещено в России как экстремистское.

https://ria.ru/20250408/dengi-2009922800.html

https://ria.ru/20250402/panin-2008937205.html

россия

германия

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россия, германия, залина маршенкулова, владлен татарский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)