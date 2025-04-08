https://ria.ru/20250408/imperiya-2009910166.html

Чжан Ханьхуэй: США – самая большая "хакерская империя" в мире

Чжан Ханьхуэй: США – самая большая "хакерская империя" в мире - РИА Новости, 08.04.2025

Чжан Ханьхуэй: США – самая большая "хакерская империя" в мире

В последнее время американские политики и СМИ все чаще распространяют информацию о том, будто китайские хакерские группировки атакуют телекоммуникационные сети... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:00:00+03:00

2025-04-08T08:00:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

чжан ханьхуэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009897642_0:78:1281:798_1920x0_80_0_0_037295b1cee5b069b14cfc7f4c5ee895.jpg

В последнее время американские политики и СМИ все чаще распространяют информацию о том, будто китайские хакерские группировки атакуют телекоммуникационные сети и объекты критической инфраструктуры США. Как пишет в статье для РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, на самом деле именно США представляют собой самую большую угрозу глобальной кибербезопасности и раздувают миф о "китайской киберугрозе", чтобы оправдать свое доминирование в киберпространстве, проведение наступательных киберопераций и повышение бюджетов.Вор кричит: "Держи вора!" – американский фарс ради гегемонии в киберпространствеВ эпоху цифровизации кибербезопасность стала фокусом внимания всего мира. В последние годы некоторые американские политики и СМИ часто распространяют информацию о том, будто китайские хакерские группировки, такие, как якобы "Вольт Тайфун", "Соляной Тайфун", "Льняной Тайфун", атакуют их телекоммуникационные сети и объекты критической инфраструктуры. США продолжают раздувать тему киберугрозы со стороны Китая и используют это как предлог для введения санкций против китайских компаний и судебного преследования китайских граждан. Прямо как в старой китайской пословице: "Вор кричит: "Держи вора!". На самом деле именно США представляют собой самую большую угрозу глобальной кибербезопасности.Обвинения со стороны США лишены убедительных доказательств, очевидны признаки намеренной спекуляцииСША заявляют, что подвергаются кибератакам со стороны Китая, но не могут представить открытых и прозрачных существенных доказательств, которые бы выдержали международную проверку и техническую атрибуцию. Так называемые доказательства, предоставляемые американской стороной, зачастую основаны лишь на предположениях. Китайские организации по кибербезопасности опубликовали серию отчетов, в которых с помощью убедительных доказательств раскрыли, что так называемая "Вольт Тайфун", о которой говорят США, на самом деле является международной группировкой, занимающейся разработкой программ-вымогателей. Однако американская сторона до сих пор не ответила на отчет китайской стороны."Вашингтон Пост" отмечает, что хакеры из группы "Соляной Тайфун" проникли в частную систему прослушивания и наблюдения, созданную американскими телекоммуникационными компаниями для федеральных правоохранительных органов. Это вновь раскрывает тот факт, что разведывательные службы США осуществляют массовую слежку и сбор конфиденциальных данных в отношении своих граждан. Будучи крупнейшей хакерской империей в мире, США, не имея убедительных доказательств, делают поспешные выводы, безосновательно обвиняют и очерняют Китай, что является явным примером смешивания правды и лжи. Китайская сторона решительно выступает против таких безответственных и подлых действий США.США также с помощью своих разведывательных органов, предприятий по кибербезопасности, СМИ и аналитических центров фабрикуют ложные нарративы о кибератаках со стороны Китая. После того, как американские чиновники распространили ложную информацию о "Соляном Тайфуне", на платформе X в короткий срок появилось большое количество связанных с этим "цитирующих" постов, которые полностью совпадали с официальной позицией США, но при этом лишь немногие пользователи выражали напрямую собственное мнение. Проанализировав более 28 тысяч постов на платформе X и 17 тысяч статей в СМИ о группировке "Соляной Тайфун", можно заметить, что популярность темы на платформе X и направленность сообщений традиционных медиа развиваются синхронно, что явно разоблачает признаки манипуляции общественным мнением.США являются самой большой хакерской империей в мире и главным виновником кибератакСША являются самым большим источником кибератак. Как первая страна, создавшая киберкомандование, США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства. США обладают огромными кибервойсками и продолжают их расширять, долгое время тайно подготавливали высококвалифицированные хакерские организации для проникновения в сети других стран. США открыто включили критически важную инфраструктуру других стран в список законных целей для ударов своих кибервойск, и в течение долгого времени проводили неизбирательные и масштабные кибератаки. В числе жертв и была российская электроэнергетическая система, в которую внедряли вредоносные программные коды.США также разработали инструментальный набор под кодовым названием Marble, который с помощью алгоритмов обфускации (запутывания кода) и вставки строк на разных языках намеренно вводит в заблуждение анализ источников атак, перекладывая ответственность за кибератаки на другие страны. США твердо контролируют ключевые узлы интернета, такие как подводные оптоволоконные кабели в Атлантическом и Тихом океанах, один за другим создали семь национальных центров для перехвата всего трафика. США на протяжении долгого времени проводят неизбирательный кибершпионаж против разных стран мира, включая своих союзников, реализуя такие программы, как PRISM и CAMBERDADA. Можно сказать, что в этой области США не признают никаких родственных связей и не останавливаются ни перед чем.Китай является основной жертвой кибератак США. Раскрытые Сноуденом доказательства показывают, что Китай является одним из ключевых целей для кибератак и шпионажа США, которым подвергаются правительство, научно-исследовательские учреждения, университеты, предприятия и так далее. Данные Китайского национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете свидетельствуют о том, что США являются страной, которая удаленно контролирует наибольшее количество хостов в Китае. За один год, начиная с мая 2023 года, хакерские организации, поддерживаемые правительством США, осуществили более 45 миллионов кибератак на различные учреждения и объекты критической инфраструктуры Китая. Китайский Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы и китайская компания "360" обнаружили, что США долгое время проводят массовое прослушивание голосовых звонков, перехват SMS и удаленное отслеживание местоположения китайских пользователей мобильных телефонов.США очерняют Китай с целью укрепления своей гегемонии в киберпространствеСША раздувают тему "китайской киберугрозы", а их истинная цель — создать атмосферу тревоги в международном сообществе, чтобы обосновать увеличение бюджета на кибербезопасность и оправдать проведение наступательных киберопераций, постоянно укрепляя свой полный контроль над глобальным киберпространством. После раздувания информации о группировке "Вольт Тайфун" в заявке правительства США на 2025 финансовый год было объявлено, что расходы на кибербезопасность гражданских административных департаментов и агентств достигли рекордных 13 миллиардов долларов, что на 10% больше, чем в 2024 финансовом году.США очерняют китайское сетевое и телекоммуникационное оборудование не потому, что оно небезопасно, а, напротив, потому, что оно слишком безопасно и мешает американским спецслужбам устанавливать "бэкдоры" для прослушивания и кражи данных. Китайское телекоммуникационное оборудование и оборудование для интернета вещей соответствует международному стандарту системы менеджмента информационной безопасности, оно обеспечивает всестороннюю защиту безопасности за счет использования безопасных чипов, передовых алгоритмов шифрования и технологий многофакторной аутентификации на этапах аппаратного дизайна, передачи данных и защиты конфиденциальности. На долю Китая приходится 42% мировых заявок на патенты в области стандартов 5G, а доля страны на глобальном рынке базовых станций 5G и смартфонов превышает 50%, что создает реальную конкуренцию для соответствующих американских компаний. Очерняя китайские 5G-технологии и вводя санкции и запреты против таких компаний, как Huawei, США стремятся сдержать научно-техническое развитие Китая и сохранить свою гегемонию в киберпространстве.Китай готов вместе с Россией углублять сотрудничество в области кибербезопасности.Китай последовательно выступает за то, чтобы киберпространство не становилось новой ареной для соперничества держав, а стало новой сферой для сотрудничества разных стран. Кибербезопасность — это общий вызов для всех стран, защита международного порядка в киберпространстве, а также поддержание кибербезопасности и мира в киберпространстве является общей ответственностью международного сообщества. Одновременно с постоянным укреплением управления своим киберпространством Китай будет активно работать над углублением сотрудничества в области кибербезопасности со всеми странами мира, включая Россию. На основе обеспечения безопасности и стабильности киберсистем разных стран Китай стремится создать многостороннюю, демократическую и прозрачную глобальную систему управления интернетом, чтобы вместе с другими странами создать сообщество единой судьбы в киберпространстве и сделать так, чтобы интернет приносил еще больше пользы народам разных стран мира.

https://ria.ru/20250103/tayvan-1992337779.html

https://ria.ru/20241002/khankhuey-1975872694.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008412493.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, россия, чжан ханьхуэй