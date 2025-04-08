https://ria.ru/20250408/habarovsk-2009948318.html

В Хабаровске студент избил однокурсника стулом

В Хабаровске студент избил однокурсника стулом - РИА Новости, 08.04.2025

В Хабаровске студент избил однокурсника стулом

Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом, причины инцидента выясняются, сообщили РИА Новости источник в полиции города. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:14:00+03:00

2025-04-08T09:14:00+03:00

2025-04-08T10:26:00+03:00

происшествия

хабаровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом, причины инцидента выясняются, сообщили РИА Новости источник в полиции города. По словам представителя ведомства, инцидент произошел днем во вторник в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме в Индустриальном районе города. "Во время занятий в учебном учреждении между учениками произошел инцидент, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту удар подручным предметом (стулом). В настоящее время на месте работают сотрудники полиции", - рассказал представитель полиции. В соцсетях стала распространяться видеозапись, на котором подросток избивает стулом ученика в аудитории. Сообщается, что, по предварительным данным, фигурант был в состоянии измененного сознания: он неожиданно вышел к доске и напал на однокурсника на глазах преподавателя. "В рамках проверки будет назначено освидетельствование, которое покажет, употреблял ли молодой человек что-либо запрещенное... Пока об этом говорить рано. Опрашиваются учащиеся, персонал учебного заведения, устанавливаются причины конфликта", - заключил представитель полиции.

https://ria.ru/20250408/khabarovskiy-kray-2009939644.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск