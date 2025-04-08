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В Хабаровске студент избил однокурсника стулом - РИА Новости, 08.04.2025
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09:14 08.04.2025 (обновлено: 10:26 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/habarovsk-2009948318.html
В Хабаровске студент избил однокурсника стулом
В Хабаровске студент избил однокурсника стулом - РИА Новости, 08.04.2025
В Хабаровске студент избил однокурсника стулом
Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом, причины инцидента выясняются, сообщили РИА Новости источник в полиции города. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:14:00+03:00
2025-04-08T10:26:00+03:00
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом, причины инцидента выясняются, сообщили РИА Новости источник в полиции города. По словам представителя ведомства, инцидент произошел днем во вторник в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме в Индустриальном районе города. "Во время занятий в учебном учреждении между учениками произошел инцидент, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту удар подручным предметом (стулом). В настоящее время на месте работают сотрудники полиции", - рассказал представитель полиции. В соцсетях стала распространяться видеозапись, на котором подросток избивает стулом ученика в аудитории. Сообщается, что, по предварительным данным, фигурант был в состоянии измененного сознания: он неожиданно вышел к доске и напал на однокурсника на глазах преподавателя. "В рамках проверки будет назначено освидетельствование, которое покажет, употреблял ли молодой человек что-либо запрещенное... Пока об этом говорить рано. Опрашиваются учащиеся, персонал учебного заведения, устанавливаются причины конфликта", - заключил представитель полиции.
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происшествия, хабаровск
Происшествия, Хабаровск
В Хабаровске студент избил однокурсника стулом

Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом на паре

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Студент техникума в Хабаровске избил однокурсника стулом, причины инцидента выясняются, сообщили РИА Новости источник в полиции города.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел днем во вторник в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме в Индустриальном районе города.
"Во время занятий в учебном учреждении между учениками произошел инцидент, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту удар подручным предметом (стулом). В настоящее время на месте работают сотрудники полиции", - рассказал представитель полиции.
В соцсетях стала распространяться видеозапись, на котором подросток избивает стулом ученика в аудитории. Сообщается, что, по предварительным данным, фигурант был в состоянии измененного сознания: он неожиданно вышел к доске и напал на однокурсника на глазах преподавателя. "В рамках проверки будет назначено освидетельствование, которое покажет, употреблял ли молодой человек что-либо запрещенное... Пока об этом говорить рано. Опрашиваются учащиеся, персонал учебного заведения, устанавливаются причины конфликта", - заключил представитель полиции.
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