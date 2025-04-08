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ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/guevo-2010121243.html
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево
Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:06:00+03:00
2025-04-08T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС РФ. "При зачистке Гуево штурмовиками 22-го мотострелкового полка захвачены две единицы тяжелых украинских дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". БПЛА в полностью боеспособном состоянии", - сказал он. Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области во вторник. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево

Штурмовики захватили два украинских дрона "Баба-Яга" при зачистке курского Гуево

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС РФ.
"При зачистке Гуево штурмовиками 22-го мотострелкового полка захвачены две единицы тяжелых украинских дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". БПЛА в полностью боеспособном состоянии", - сказал он.
Боевая работа группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Офицер рассказал, что даст российским военным освобождение Гуево
Вчера, 13:12
Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области во вторник.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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