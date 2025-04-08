https://ria.ru/20250408/guevo-2010121243.html
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево
Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:06:00+03:00
2025-04-08T22:06:00+03:00
2025-04-08T22:06:00+03:00
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС РФ. "При зачистке Гуево штурмовиками 22-го мотострелкового полка захвачены две единицы тяжелых украинских дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". БПЛА в полностью боеспособном состоянии", - сказал он. Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области во вторник. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево
Штурмовики захватили два украинских дрона "Баба-Яга" при зачистке курского Гуево