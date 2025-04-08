https://ria.ru/20250408/guevo-2010121243.html

ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево

ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России захватили два дрона "Баба-Яга" при зачистке Гуево

Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:06:00+03:00

2025-04-08T22:06:00+03:00

2025-04-08T22:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937297502_922:302:3132:1545_1920x0_80_0_0_62c926a7b60e6a0f09bf3e773893a774.jpg

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Штурмовики 22-го мотострелкового полка при зачистке освобожденного села Гуево Курской области в качестве трофеев захватили два тяжелых украинских дрона-бомбардировщика типа "Баба-Яга", сообщил РИА Новости офицер группировки "Север" ВС РФ. "При зачистке Гуево штурмовиками 22-го мотострелкового полка захвачены две единицы тяжелых украинских дронов-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". БПЛА в полностью боеспособном состоянии", - сказал он. Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области во вторник. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2010003786.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф