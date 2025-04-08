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ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
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14:06 08.04.2025 (обновлено: 14:09 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/guevo-2010023989.html
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ
Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:06:00+03:00
2025-04-08T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер группировки.Во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области."Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ провели тщательную зачистку села Гуево Курской области. Подразделения зашли в каждый дом села, выявив всех недобитых боевиков, мины и растяжки", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, бойцы обнаруживали спрятавшихся мирных жителей и по необходимости оказывали им помощь или эвакуировали.Кадры зачистки улицы Ленина в Гуево были сняты перед полным освобождением населенного пункта, после чего были переданы в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250408/khinshteyn-2010016938.html
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
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вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ

Мотострелки ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ

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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер группировки.
Во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
"Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ провели тщательную зачистку села Гуево Курской области. Подразделения зашли в каждый дом села, выявив всех недобитых боевиков, мины и растяжки", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, бойцы обнаруживали спрятавшихся мирных жителей и по необходимости оказывали им помощь или эвакуировали.
Кадры зачистки улицы Ленина в Гуево были сняты перед полным освобождением населенного пункта, после чего были переданы в распоряжение РИА Новости.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 13:45
 
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