https://ria.ru/20250408/guevo-2010023989.html
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ
Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:06:00+03:00
2025-04-08T14:06:00+03:00
2025-04-08T14:09:00+03:00
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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер группировки.Во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области."Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ провели тщательную зачистку села Гуево Курской области. Подразделения зашли в каждый дом села, выявив всех недобитых боевиков, мины и растяжки", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, бойцы обнаруживали спрятавшихся мирных жителей и по необходимости оказывали им помощь или эвакуировали.Кадры зачистки улицы Ленина в Гуево были сняты перед полным освобождением населенного пункта, после чего были переданы в распоряжение РИА Новости.
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
2025-04-08T14:06
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ
Мотострелки ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ
КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер группировки.
Во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области.
"Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ провели тщательную зачистку села Гуево Курской области. Подразделения зашли в каждый дом села, выявив всех недобитых боевиков, мины и растяжки", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, бойцы обнаруживали спрятавшихся мирных жителей и по необходимости оказывали им помощь или эвакуировали.
Кадры зачистки улицы Ленина в Гуево были сняты перед полным освобождением населенного пункта, после чего были переданы в распоряжение РИА Новости.