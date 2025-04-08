https://ria.ru/20250408/guevo-2010023989.html

ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ

ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России зачистили все дома в Гуево в поисках боевиков ВСУ

Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:06:00+03:00

2025-04-08T14:06:00+03:00

2025-04-08T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009997953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15365a1800c3d7a2de6edce39d60b8cc.jpg

КУРСК, 8 апр – РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" ВС РФ зачистили каждый дом в селе Гуево в Курской области в поисках боевиков и растяжек, сообщил РИА Новости офицер группировки.Во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении Гуево в Курской области."Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ провели тщательную зачистку села Гуево Курской области. Подразделения зашли в каждый дом села, выявив всех недобитых боевиков, мины и растяжки", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, бойцы обнаруживали спрятавшихся мирных жителей и по необходимости оказывали им помощь или эвакуировали.Кадры зачистки улицы Ленина в Гуево были сняты перед полным освобождением населенного пункта, после чего были переданы в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250408/khinshteyn-2010016938.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T14:06 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины