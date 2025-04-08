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Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/guevo-2009998533.html
Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области
Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области
Село Гуево в Курской области освобождено, в центре села, у церкви Рождества Богородицы штурмовиками 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:51:00+03:00
2025-04-08T12:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Село Гуево в Курской области освобождено, в центре села, у церкви Рождества Богородицы штурмовиками 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" поднят российский флаг, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Село Гуево Курской области освобождено. В центра населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы, штурмовики 22 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии подняли российский флаг", - сказал офицер группировки войск "Север". Видео, запечатлевшие поднятие флага штурмовиками 2-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" у церкви в центре Гуева, переданы в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджа
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
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безопасность, курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области

Штурмовики "Севера" подняли российский флаг над селом Гуево в Курской области

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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Село Гуево в Курской области освобождено, в центре села, у церкви Рождества Богородицы штурмовиками 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" поднят российский флаг, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
«
"Село Гуево Курской области освобождено. В центра населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы, штурмовики 22 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии подняли российский флаг", - сказал офицер группировки войск "Север".
Видео, запечатлевшие поднятие флага штурмовиками 2-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" у церкви в центре Гуева, переданы в распоряжение РИА Новости.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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