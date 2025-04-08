https://ria.ru/20250408/guevo-2009998533.html

Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области

Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025

Российские военные подняли триколор над селом Гуево в Курской области

Село Гуево в Курской области освобождено, в центре села, у церкви Рождества Богородицы штурмовиками 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:51:00+03:00

2025-04-08T12:51:00+03:00

2025-04-08T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Село Гуево в Курской области освобождено, в центре села, у церкви Рождества Богородицы штурмовиками 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" поднят российский флаг, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Село Гуево Курской области освобождено. В центра населенного пункта, у церкви Рождества Богородицы, штурмовики 22 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии подняли российский флаг", - сказал офицер группировки войск "Север". Видео, запечатлевшие поднятие флага штурмовиками 2-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" у церкви в центре Гуева, переданы в распоряжение РИА Новости. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджа

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Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T12:51 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины