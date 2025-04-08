https://ria.ru/20250408/gosduma-2010038920.html

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 08.04.2025

Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:04:00+03:00

2025-04-08T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Согласно закону, от призыва на военную службу освобождаются граждане, пребывавшие не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Те граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой. Также устанавливается, что от призыва на военную службу освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР. Предусматривается также освобождение от призыва граждан, принимавших не менее 6 месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

https://ria.ru/20250408/prizyv-2010038517.html

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, армия россии, безопасность