https://ria.ru/20250408/gosduma-2010038920.html
Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:04:00+03:00
2025-04-08T15:04:00+03:00
2025-04-08T16:14:00+03:00
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
армия россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Согласно закону, от призыва на военную службу освобождаются граждане, пребывавшие не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Те граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой. Также устанавливается, что от призыва на военную службу освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР. Предусматривается также освобождение от призыва граждан, принимавших не менее 6 месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.
https://ria.ru/20250408/prizyv-2010038517.html
https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, армия россии, безопасность
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Армия России, Безопасность
Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
ГД приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения из числа предусмотренных пунктом 1 статьи 28 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".
Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
Согласно закону, от призыва на военную службу освобождаются граждане, пребывавшие не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Те граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.
Также устанавливается, что от призыва на военную службу освобождаются граждане России
, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР
, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР
, воинских формированиях и органах ЛНР.
Предусматривается также освобождение от призыва граждан, принимавших не менее 6 месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.