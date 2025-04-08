https://ria.ru/20250408/gosduma-2010011451.html

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 08.04.2025

Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:31:00+03:00

2025-04-08T13:31:00+03:00

2025-04-08T13:31:00+03:00

иран

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Ранее документ на ратификацию в Госдуму внес президент РФ. Договор закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период. Договором предусматривается, что стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству, а также укрепляют свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, сотрудничества и взаимного доверия. Как отмечал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, договор носит прорывной характер и создает основу для тесной координации Москвы и Тегерана на региональном и глобальном уровнях, в том числе в вопросах формирования многополярного мироустройства, при этом не предполагается формирования военного союза. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html

https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html

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иран, россия, москва, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, масуд пезешкиан, госдума рф, общество