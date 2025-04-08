Рейтинг@Mail.ru
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/gosduma-2010011451.html
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:31:00+03:00
2025-04-08T13:31:00+03:00
иран
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
масуд пезешкиан
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Ранее документ на ратификацию в Госдуму внес президент РФ. Договор закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период. Договором предусматривается, что стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству, а также укрепляют свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, сотрудничества и взаимного доверия. Как отмечал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, договор носит прорывной характер и создает основу для тесной координации Москвы и Тегерана на региональном и глобальном уровнях, в том числе в вопросах формирования многополярного мироустройства, при этом не предполагается формирования военного союза. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html
https://ria.ru/20250225/iran-2001529800.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, москва, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, масуд пезешкиан, госдума рф, общество
Иран, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, Общество
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном

ГД ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с Ираном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Ранее документ на ратификацию в Госдуму внес президент РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Песков назвал Иран союзником России
4 апреля, 13:14
Договор закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период.
Договором предусматривается, что стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству, а также укрепляют свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, сотрудничества и взаимного доверия.
Как отмечал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, договор носит прорывной характер и создает основу для тесной координации Москвы и Тегерана на региональном и глобальном уровнях, в том числе в вопросах формирования многополярного мироустройства, при этом не предполагается формирования военного союза.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Лавров отметил позитивную динамику торговли России и Ирана
25 февраля, 16:02
 
ИранРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинМасуд ПезешкианГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала