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Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости, 08.04.2025
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:31:00+03:00
2025-04-08T13:31:00+03:00
2025-04-08T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Ранее документ на ратификацию в Госдуму внес президент РФ. Договор закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период. Договором предусматривается, что стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству, а также укрепляют свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, сотрудничества и взаимного доверия. Как отмечал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, договор носит прорывной характер и создает основу для тесной координации Москвы и Тегерана на региональном и глобальном уровнях, в том числе в вопросах формирования многополярного мироустройства, при этом не предполагается формирования военного союза. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана. Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.
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иран, россия, москва, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, масуд пезешкиан, госдума рф, общество
Иран, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Масуд Пезешкиан, Госдума РФ, Общество
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном
ГД ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ с Ираном
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Ранее документ на ратификацию в Госдуму
внес президент РФ
.
Договор закладывает прочный фундамент для расширения всеобъемлющего российско-иранского партнерства во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Отмечается, что договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на последующий пятилетний период.
Договором предусматривается, что стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству, а также укрепляют свои отношения на основе принципов суверенного равенства, территориальной целостности, независимости, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета, сотрудничества и взаимного доверия.
Как отмечал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий
, договор носит прорывной характер и создает основу для тесной координации Москвы
и Тегерана
на региональном и глобальном уровнях, в том числе в вопросах формирования многополярного мироустройства, при этом не предполагается формирования военного союза.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
ранее отмечал, что подписанный президентами России и Ирана
Договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера. По его словам, в документе отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета Ирана.
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана
в Москву.