https://ria.ru/20250408/gosduma-2009930712.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО
В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО - РИА Новости, 08.04.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять участникам... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:14:00+03:00
2025-04-08T04:14:00+03:00
2025-04-08T04:14:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
федот тумусов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять участникам СВО социальное обслуживание на дому, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Предоставление бесплатно социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания тем, кто нуждается, значительно помогло бы им пройти реабилитацию. А предоставление такой услуги членам их семей сохранила бы семейный бюджет и облегчила бы их жизнь", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, среди участников СВО немало тех, кто в ходе боевых действий получил инвалидность. "Это большая беда, и особенно тяжело, когда молодые парни возвращаются домой инвалидами первой или второй группы. Чтобы пройти реабилитацию, вернуть своё здоровье или получить должный уход, нужны большие средства, и чаще всего их близкие не могут оплатить такие расходы", – отметил он. По его словам, рискуя жизнью и проявляя отвагу, российские военнослужащие и добровольцы проявляют героизм, отстаивают национальные интересы и будущее России, и государство перед ними в огромном долгу, и оно обязано обеспечить им достойную поддержку и помощь в лечении, реабилитации и восстановлении здоровья. Политик напомнил, что на прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении жилья ветеранам СВО, получившим на фронте инвалидность первой группы.
https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html
https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, федот тумусов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Федот Тумусов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО
Депутаты СРЗП внесут проект о бесплатном соцобслуживании участников СВО на дому
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять участникам СВО социальное обслуживание на дому, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
"Предоставление бесплатно социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания тем, кто нуждается, значительно помогло бы им пройти реабилитацию. А предоставление такой услуги членам их семей сохранила бы семейный бюджет и облегчила бы их жизнь", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, среди участников СВО немало тех, кто в ходе боевых действий получил инвалидность.
"Это большая беда, и особенно тяжело, когда молодые парни возвращаются домой инвалидами первой или второй группы. Чтобы пройти реабилитацию, вернуть своё здоровье или получить должный уход, нужны большие средства, и чаще всего их близкие не могут оплатить такие расходы", – отметил он.
По его словам, рискуя жизнью и проявляя отвагу, российские военнослужащие и добровольцы проявляют героизм, отстаивают национальные интересы и будущее России
, и государство перед ними в огромном долгу, и оно обязано обеспечить им достойную поддержку и помощь в лечении, реабилитации и восстановлении здоровья.
Политик напомнил, что на прошлой неделе депутаты Госдумы от фракции СРЗП внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении жилья ветеранам СВО, получившим на фронте инвалидность первой группы.