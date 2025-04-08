https://ria.ru/20250408/gosduma-2009924461.html

В Госдуме предложили выпустить памятную монету с изображением "Орешника"

В Госдуме предложили выпустить памятную монету с изображением "Орешника" - РИА Новости, 08.04.2025

В Госдуме предложили выпустить памятную монету с изображением "Орешника"

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального Банка России Эльвире... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:06:00+03:00

2025-04-08T01:06:00+03:00

2025-04-08T01:06:00+03:00

россия

украина

брянская область

эльвира набиуллина

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить памятную монету с изображением российского ракетного комплекса "Орешник", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма предлагается ввести в обращение памятную монету с изображением российского ракетного комплекса "Орешник", - говорится в письме. В документе отмечается, что связь современного вооружения с годовщиной Победы обусловлена развитием военной науки, продолжением дела советского народа в области стратегической обороны страны. Кроме того, в письме депутат Госдумы уточнил, что обращение таких памятных монет позитивно сказывается на популяризации достижений в области военной техники в обществе, и это может повысить интерес граждан к военно-техническому прогрессу, а также оказать положительное влияние на формирование традиционно-нравственных ценностей у населения. "Память о войне - это не только история, но и наш сегодняшний щит. "Орешник" на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Это как мост между героями прошлого и инженерами будущего. Такой шаг повысит интерес граждан к оборонной отрасли и укрепит патриотические ценности. Когда человек держит в руках такую монету, он видит - наша сила в единстве эпох", - сказал Гусев РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20250405/obschepit-2009551242.html

https://ria.ru/20250404/myaso-2009234503.html

россия

украина

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, брянская область, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф