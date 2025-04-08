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Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины - РИА Новости, 08.04.2025
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22:04 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/gosdep-2010120941.html
Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины
Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины - РИА Новости, 08.04.2025
Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:04:00+03:00
2025-04-08T22:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. "Я не могу здесь говорить о каких-либо обсуждениях относительно России, Украины", - сообщила она журналистам на брифинге на просьбу подтвердить переговоры представителей Вашингтона и Киева на этой неделе в американской столице. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250408/vizit-2010012219.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Вашингтон (штат), США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины

Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины на этой неделе

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе.
"Я не могу здесь говорить о каких-либо обсуждениях относительно России, Украины", - сообщила она журналистам на брифинге на просьбу подтвердить переговоры представителей Вашингтона и Киева на этой неделе в американской столице.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ узнали дату визита украинской делегации в США
Вчера, 13:32
Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 8 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
США могут пропустить встречу контактной группы по Украине, заявил Зеленский
Вчера, 17:02
 
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