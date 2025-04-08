https://ria.ru/20250408/gosdep-2010120941.html

Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины

Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины - РИА Новости, 08.04.2025

Госдеп отказался говорить о возможных переговорах США и Украины

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:04:00+03:00

2025-04-08T22:04:00+03:00

2025-04-08T22:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник отказалась говорить о возможных переговорах между США и Украиной в Вашингтоне на этой неделе. "Я не могу здесь говорить о каких-либо обсуждениях относительно России, Украины", - сообщила она журналистам на брифинге на просьбу подтвердить переговоры представителей Вашингтона и Киева на этой неделе в американской столице. Ранее агентство Блумберг передавало со ссылкой на источники, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, как ожидается, состоится с 11 по 12 апреля. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам будущего членства страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима потребуют возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250408/vizit-2010012219.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз