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США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе - РИА Новости, 08.04.2025
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21:28 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/gosdep-2010118342.html
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе - РИА Новости, 08.04.2025
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе
США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:28:00+03:00
2025-04-08T21:28:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы прямо сейчас ведем дипломатическое взаимодействие, чтобы решить этот вопрос. Как сказал вчера президент Трамп, заключение сделки было бы предпочтительным", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу сделки по иранской ядерной программе. Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе

Госдеп: США ведут дипломатическое взаимодействие по иранской ядерной программе

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы прямо сейчас ведем дипломатическое взаимодействие, чтобы решить этот вопрос. Как сказал вчера президент Трамп, заключение сделки было бы предпочтительным", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу сделки по иранской ядерной программе.
Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Трамп заявил, что время для сделки с Ираном по ядерной программе "уходит"
9 марта, 17:30
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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