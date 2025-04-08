https://ria.ru/20250408/gosdep-2010118342.html
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе - РИА Новости, 08.04.2025
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе
США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:28:00+03:00
2025-04-08T21:28:00+03:00
2025-04-08T21:28:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы прямо сейчас ведем дипломатическое взаимодействие, чтобы решить этот вопрос. Как сказал вчера президент Трамп, заключение сделки было бы предпочтительным", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу сделки по иранской ядерной программе. Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".
https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе
Госдеп: США ведут дипломатическое взаимодействие по иранской ядерной программе