https://ria.ru/20250408/gosdep-2010118342.html

США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе

США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе - РИА Новости, 08.04.2025

США ведут дипломатическое взаимодействие по Ирану, заявили в Госдепе

США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:28:00+03:00

2025-04-08T21:28:00+03:00

2025-04-08T21:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США прямо сейчас ведут дипломатическое взаимодействие по вопросу ядерной программы Ирана и считают сделку с Тегераном предпочтительной, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Мы прямо сейчас ведем дипломатическое взаимодействие, чтобы решить этот вопрос. Как сказал вчера президент Трамп, заключение сделки было бы предпочтительным", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя перспективу сделки по иранской ядерной программе. Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне".

https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html

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иран

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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп