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Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле

Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 08.04.2025

Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле

Представители России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:21:00+03:00

2025-04-08T21:21:00+03:00

2025-04-08T22:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Представители России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге."Десятого апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", — сказала она.Как ранее во вторник уточнили в российском МИД, Москву на предстоящих консультациях в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.В министерстве также отметили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

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https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html

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