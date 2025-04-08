Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле
Госдеп: РФ и США не будут обсуждать Украину на встрече в Стамбуле 10 апреля
Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Представители России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.
"Десятого апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", — сказала она.
Как ранее во вторник уточнили в российском МИД, Москву на предстоящих консультациях в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.
В министерстве также отметили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
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В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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