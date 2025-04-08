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Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 08.04.2025
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21:21 08.04.2025 (обновлено: 22:03 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gosdep-2010117107.html
Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле
Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле - РИА Новости, 08.04.2025
Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле
Представители России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила... РИА Новости, 08.04.2025
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Представители России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге."Десятого апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", — сказала она.Как ранее во вторник уточнили в российском МИД, Москву на предстоящих консультациях в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.В министерстве также отметили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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россия, стамбул, сша, государственный департамент сша, в мире, посольство рф в сша, посольство сша в рф, владимир путин, дональд трамп, александр дарчиев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Стамбул, США, Государственный департамент США, В мире, Посольство РФ в США, Посольство США в РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дарчиев, Российский фонд прямых инвестиций
Госдеп раскрыл тему переговоров с Россией в Стамбуле

Госдеп: РФ и США не будут обсуждать Украину на встрече в Стамбуле 10 апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Представители России и США обсудят работу посольств на предстоящих переговорах в Стамбуле, тема украинского урегулирования затрагиваться не будет, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.
"Десятого апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы дипмиссий. На повестке не будет политических вопросов или вопросов безопасности, Украина абсолютно не на повестке. Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений, которая может случиться, как мы отмечали, только тогда, когда будет мир между Россией и Украиной", — сказала она.
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Как ранее во вторник уточнили в российском МИД, Москву на предстоящих консультациях в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.
В министерстве также отметили, что второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
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В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы диппредставительств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Он отметил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
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РоссияСтамбулСШАГосударственный департамент СШАВ миреПосольство РФ в СШАПосольство США в РФВладимир ПутинДональд ТрампАлександр ДарчиевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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