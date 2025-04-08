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Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 08.04.2025 (обновлено: 19:25 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gorlovka-2010102108.html
Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти
Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти - РИА Новости, 08.04.2025
Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти
Число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:01:00+03:00
2025-04-08T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых &lt;...&gt; горловчан увеличилось до пяти", — написал он.Ранее во вторник Приходько заявил, что противник с помощью БПЛА атаковал улицу Интернациональную в центре города.Как сообщали в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, сегодня ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы на Горловку. Среди пострадавших — мужчина из жилого массива "Строитель", а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время атаки находился за рулем служебного автомобиля.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия, Украина
Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти

Приходько: число пострадавших при атаке дрона ВСУ на Горловку выросло до 5

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых <...> горловчан увеличилось до пяти", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Эксперт объяснил, почему у ВСУ в ДНР низкий боевой дух
4 апреля, 15:35
Ранее во вторник Приходько заявил, что противник с помощью БПЛА атаковал улицу Интернациональную в центре города.
Как сообщали в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, сегодня ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы на Горловку.
Среди пострадавших — мужчина из жилого массива "Строитель", а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время атаки находился за рулем служебного автомобиля.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествияУкраина
 
 
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