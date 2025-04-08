https://ria.ru/20250408/gorlovka-2010102108.html

Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти

Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти - РИА Новости, 08.04.2025

Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти

Число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:01:00+03:00

2025-04-08T19:01:00+03:00

2025-04-08T19:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых <...> горловчан увеличилось до пяти", — написал он.Ранее во вторник Приходько заявил, что противник с помощью БПЛА атаковал улицу Интернациональную в центре города.Как сообщали в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, сегодня ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы на Горловку. Среди пострадавших — мужчина из жилого массива "Строитель", а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время атаки находился за рулем служебного автомобиля.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250404/dukh-2009355180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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