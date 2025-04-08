https://ria.ru/20250408/gorlovka-2010045923.html
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Украинские войска атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе и сбросили на центр города взрывоопасный предмет, сообщает управление... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:40:00+03:00
2025-04-08T15:40:00+03:00
2025-04-08T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе и сбросили на центр города взрывоопасный предмет, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе; 14.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях атаки не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009981066.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
ВСУ сбросили на центр Горловки взрывоопасный предмет с беспилотника