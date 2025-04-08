https://ria.ru/20250408/gorlovka-2010045923.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе и сбросили на центр города взрывоопасный предмет, сообщает управление... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:40:00+03:00

2025-04-08T15:40:00+03:00

2025-04-08T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска атаковали Калининский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе и сбросили на центр города взрывоопасный предмет, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 11.50 - населенный пункт Горловка (Калининский район): БПЛА-камикадзе; 14.40 - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Информация о последствиях атаки не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009981066.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, стирол