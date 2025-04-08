Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 08.04.2025 (обновлено: 11:36 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009974820.html
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза - РИА Новости, 08.04.2025
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза
Директор Горловского лесного хозяйства ранен при атаке украинского беспилотника утром на служебный автомобиль в ДНР, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:33:00+03:00
2025-04-08T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Директор Горловского лесного хозяйства ранен при атаке украинского беспилотника утром на служебный автомобиль в ДНР, сообщил вице-премьер правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале. "Сегодня утром в Горловке вражеский дрон атаковал служебную машину Горловского лесхоза, директор получил множественные ранения", - написал Ежиков. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он находится в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза

Вице-премьер ДНР Ежиков: директор Горловского лесхоза ранен при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Директор Горловского лесного хозяйства ранен при атаке украинского беспилотника утром на служебный автомобиль в ДНР, сообщил вице-премьер правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале.
«
"Сегодня утром в Горловке вражеский дрон атаковал служебную машину Горловского лесхоза, директор получил множественные ранения", - написал Ежиков.
По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он находится в больнице.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала