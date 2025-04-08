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В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза - РИА Новости, 08.04.2025
В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза
Директор Горловского лесного хозяйства ранен при атаке украинского беспилотника утром на служебный автомобиль в ДНР, сообщил вице-премьер правительства... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:33:00+03:00
2025-04-08T11:33:00+03:00
2025-04-08T11:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Директор Горловского лесного хозяйства ранен при атаке украинского беспилотника утром на служебный автомобиль в ДНР, сообщил вице-премьер правительства республики Владимир Ежиков в Telegram-канале. "Сегодня утром в Горловке вражеский дрон атаковал служебную машину Горловского лесхоза, директор получил множественные ранения", - написал Ежиков. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, он находится в больнице. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при атаке украинского БПЛА получил ранения директор лесхоза
Вице-премьер ДНР Ежиков: директор Горловского лесхоза ранен при атаке БПЛА ВСУ