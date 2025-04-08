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В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 08.04.2025 (обновлено: 10:48 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009958970.html
В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель
В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2025
В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель
ВСУ нанесли удар по жилым домам в Горловке, есть пострадавший, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:12:00+03:00
2025-04-08T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Горловке, есть пострадавший, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", — написал глава администрации.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 07:40 мск вражеский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе.Кроме того, в 06:10 ВСУ выпустили по этому же району три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель

Приходько: мирный житель ранен в Горловке в ДНР из-за удара дрона ВСУ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи возле реанимобиля
Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник скорой помощи возле реанимобиля. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Горловке, есть пострадавший, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", — написал глава администрации.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 07:40 мск вражеский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе.
Кроме того, в 06:10 ВСУ выпустили по этому же району три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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