https://ria.ru/20250408/gorlovka-2009958970.html

В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель

В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.04.2025

В Горловке при ударе БПЛА пострадал мирный житель

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Горловке, есть пострадавший, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:12:00+03:00

2025-04-08T10:12:00+03:00

2025-04-08T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Горловке, есть пострадавший, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", — написал глава администрации.В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что в 07:40 мск вражеский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Никитовском районе.Кроме того, в 06:10 ВСУ выпустили по этому же району три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины