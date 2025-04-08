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В Горловке при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Горловке при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 08.04.2025
В Горловке при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автомобиль в Горловке, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T00:26:00+03:00
2025-04-08T00:26:00+03:00
2025-04-08T00:28:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автомобиль в Горловке, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 7 апреля по состоянию на 23.45 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль погиб один человек", - сообщает управление на своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на машину погиб мирный житель