https://ria.ru/20250408/golova-2010038159.html
В Серове нашли человеческую голову
В Серове нашли человеческую голову - РИА Новости, 08.04.2025
В Серове нашли человеческую голову
Правоохранители начали проверку после обнаружения человеческой головы около коллективных садов в Серове, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:01:00+03:00
2025-04-08T15:01:00+03:00
2025-04-08T15:01:00+03:00
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серов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Правоохранители начали проверку после обнаружения человеческой головы около коллективных садов в Серове, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "В настоящее время сотрудники полиции территориального ОВД анализируют информацию по ранее без вести пропавшим гражданам, местонахождение которых до сих пор не установлено. В микрорайоне, где обнаружили голову, сейчас ведутся поисковые мероприятия с целью возможного обнаружения других останков. Возможно, дикие животные могли их растащить по округе. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное процессуальное решение и получен ответ на вопрос, носит ли смерть человека криминальный характер", - сказал собеседник агентства. В региональном управлении СК РФ агентству подтвердили факт находки и уточнили, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html
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происшествия, серов, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Серов, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Серове нашли человеческую голову
МВД: в свердловском Серове около коллективных садов нашли человеческую голову