https://ria.ru/20250408/geroi-2010014294.html

Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома"

Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома" - РИА Новости, 08.04.2025

Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома"

Участник программы "Время героев" Василий Винников стал директором Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком", сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:39:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

россия

михаил осеевский

владимир путин

ростелеком

программа "время героев"

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Василий Винников стал директором Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком", сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Василий Винников назначен на должность директора Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком"", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Винников отметил, что программа "Время героев" является передовой системой подготовки высококвалифицированных управленческих кадров. "Уверен, вместе с командой филиала и в сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области", – сказал боец. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, пожелал Винникову успехов. "Мы рады, что Василий Винников, военный связист по образованию и уроженец Кузбасса, присоединился к нашей команде. Ему доверено возглавить один из ключевых филиалов компании – Кемеровский. Нам важно, чтобы в таком экономически мощном и промышленно развитом регионе, как Кузбасс, у нас был сильный, эффективный и динамичный филиал", - отметил Осеевский. Винников за выполнение боевых задач в зоне СВО награжден медалью Суворова и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html

https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html

https://ria.ru/20250129/geroi-1996093517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил осеевский, владимир путин, ростелеком, программа "время героев"