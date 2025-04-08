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Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома" - РИА Новости, 08.04.2025
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13:39 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/geroi-2010014294.html
Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома"
Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома" - РИА Новости, 08.04.2025
Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома"
Участник программы "Время героев" Василий Винников стал директором Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком", сообщается в официальном Telegram-канале программы. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:39:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
россия
михаил осеевский
владимир путин
ростелеком
программа "время героев"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Василий Винников стал директором Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком", сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Участник программы "Время героев" Василий Винников назначен на должность директора Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком"", - говорится в сообщении. Комментируя свое назначение, Винников отметил, что программа "Время героев" является передовой системой подготовки высококвалифицированных управленческих кадров. "Уверен, вместе с командой филиала и в сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области", – сказал боец. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, пожелал Винникову успехов. "Мы рады, что Василий Винников, военный связист по образованию и уроженец Кузбасса, присоединился к нашей команде. Ему доверено возглавить один из ключевых филиалов компании – Кемеровский. Нам важно, чтобы в таком экономически мощном и промышленно развитом регионе, как Кузбасс, у нас был сильный, эффективный и динамичный филиал", - отметил Осеевский. Винников за выполнение боевых задач в зоне СВО награжден медалью Суворова и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250204/uchastnik-1997239248.html
https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html
https://ria.ru/20250129/geroi-1996093517.html
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россия, михаил осеевский, владимир путин, ростелеком, программа "время героев"
Россия, Михаил Осеевский, Владимир Путин, Ростелеком, Программа "Время героев"
Участник "Времени героев" возглавил Кемеровский филиал "Ростелекома"

Участник "Времени героев" Винников возглавил Кемеровский филиал ПАО "Ростелеком"

© Фото : Время героевУчастник программы "Время героев" Василий Винников
Участник программы Время героев Василий Винников - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Время героев
Участник программы "Время героев" Василий Винников. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Василий Винников стал директором Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком", сообщается в официальном Telegram-канале программы.
"Участник программы "Время героев" Василий Винников назначен на должность директора Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком"", - говорится в сообщении.
Николай Сергиенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Участник "Времени героев" стал замминистра строительства в Новгороде
4 февраля, 09:42
Комментируя свое назначение, Винников отметил, что программа "Время героев" является передовой системой подготовки высококвалифицированных управленческих кадров.
"Уверен, вместе с командой филиала и в сотрудничестве с регионом мы сможем реализовать проекты, направленные на повышение качества жизни в Кемеровской области", – сказал боец.
Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, пожелал Винникову успехов.
Антон Шорохов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Участник "Времени героев" стал советником управления президента
3 марта, 18:11
"Мы рады, что Василий Винников, военный связист по образованию и уроженец Кузбасса, присоединился к нашей команде. Ему доверено возглавить один из ключевых филиалов компании – Кемеровский. Нам важно, чтобы в таком экономически мощном и промышленно развитом регионе, как Кузбасс, у нас был сильный, эффективный и динамичный филиал", - отметил Осеевский.
Винников за выполнение боевых задач в зоне СВО награжден медалью Суворова и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
Герой России Сергей Кузьминчук - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Участник программы "Время героев" стал федеральным инспектором по Камчатке
29 января, 13:24
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Инфографика
 
РоссияМихаил ОсеевскийВладимир ПутинРостелекомПрограмма "Время героев"
 
 
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