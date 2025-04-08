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Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин
Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что введенные США пошлины не приведут к мировой рецессии. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:09:00+03:00
2025-04-08T20:09:00+03:00
2025-04-08T20:09:00+03:00
сша
антониу гутерреш
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скотт бессент
оон
введение трампом пошлин на импорт
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ООН, 8 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что введенные США пошлины не приведут к мировой рецессии. "Я искренне надеюсь, что у нас не будет рецессии, потому что рецессия будет иметь трагические последствия, особенно для самых бедных людей в мире", – сказал Гутерреш в рамках пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что в торговых войнах нет победителей. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
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сша, антониу гутерреш, дональд трамп, скотт бессент, оон, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, Скотт Бессент, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин
Генсек ООН Гутерреш: надеюсь, что пошлины США не приведут к мировой рецессии