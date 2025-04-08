https://ria.ru/20250408/gensek-2010111141.html

Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин

Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин - РИА Новости, 08.04.2025

Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что введенные США пошлины не приведут к мировой рецессии. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:09:00+03:00

2025-04-08T20:09:00+03:00

2025-04-08T20:09:00+03:00

сша

антониу гутерреш

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скотт бессент

оон

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ООН, 8 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что введенные США пошлины не приведут к мировой рецессии. "Я искренне надеюсь, что у нас не будет рецессии, потому что рецессия будет иметь трагические последствия, особенно для самых бедных людей в мире", – сказал Гутерреш в рамках пресс-подхода, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что в торговых войнах нет победителей. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009451494.html

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