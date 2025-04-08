https://ria.ru/20250408/gaz-2009941914.html

Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву

Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву - РИА Новости, 08.04.2025

Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву

Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:24:00+03:00

2025-04-08T08:24:00+03:00

2025-04-08T08:27:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 8 апр - РИА Новости. Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. "Пока такой угрозы нет", - ответил Беспрозванных на вопрос о том, видит ли регион угрозу сокращения транзита российского газа через Литву. Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее сообщил, что Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, по его словам, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте. Ранее в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства один из вопросов был о работе энергосистемы Калининградской области в автономном режиме. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме, подчеркнув, что все находится в рабочем состоянии. После перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.

https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html

https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, калининградская область, литва, россия, алексей беспрозванных, владимир путин, газпром, калининградская тэц-2