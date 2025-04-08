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Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву - РИА Новости, 08.04.2025
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08:24 08.04.2025 (обновлено: 08:27 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/gaz-2009941914.html
Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву
Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву - РИА Новости, 08.04.2025
Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву
Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:24:00+03:00
2025-04-08T08:27:00+03:00
экономика
калининградская область
литва
россия
алексей беспрозванных
владимир путин
газпром
калининградская тэц-2
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КАЛИНИНГРАД, 8 апр - РИА Новости. Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных. "Пока такой угрозы нет", - ответил Беспрозванных на вопрос о том, видит ли регион угрозу сокращения транзита российского газа через Литву. Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее сообщил, что Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, по его словам, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте. Ранее в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства один из вопросов был о работе энергосистемы Калининградской области в автономном режиме. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме, подчеркнув, что все находится в рабочем состоянии. После перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
https://ria.ru/20250211/rossiya-1998509741.html
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экономика, калининградская область, литва, россия, алексей беспрозванных, владимир путин, газпром, калининградская тэц-2
Экономика, Калининградская область, Литва, Россия, Алексей Беспрозванных, Владимир Путин, Газпром, Калининградская ТЭЦ-2
Калининградский губернатор ответил на вопрос о транзите газа через Литву

Беспрозванных заявил об отсутствии угрозы сокращения транзита газа через Литву

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОАО "Калининградская ТЭЦ-2"
ОАО Калининградская ТЭЦ-2 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 8 апр - РИА Новости. Угрозы сокращения транзита российского газа в Калининградскую область через Литву пока нет, сообщил РИА Новости глава региона Алексей Беспрозванных.
"Пока такой угрозы нет", - ответил Беспрозванных на вопрос о том, видит ли регион угрозу сокращения транзита российского газа через Литву.
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Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас ранее сообщил, что Литва не собирается угрожать транзиту российского газа в Калининградскую область, по его словам, это вопрос трехстороннего договора между Россией, Вильнюсом и Евросоюзом, поэтому может решаться только в европейском контексте.
Ранее в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства один из вопросов был о работе энергосистемы Калининградской области в автономном режиме. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Путин сообщил, что обсуждал с руководством "Газпрома" возможности поставки СПГ для Калининградской области в необходимом объеме, подчеркнув, что все находится в рабочем состоянии.
После перехода энергосистемы Калининградской области на автономный режим нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
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ЭкономикаКалининградская областьЛитваРоссияАлексей БеспрозванныхВладимир ПутинГазпромКалининградская ТЭЦ-2
 
 
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