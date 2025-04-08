https://ria.ru/20250408/frantsiya-2009971463.html

Макрон втайне от французов приближает войну, заявил лидер "Патриотов"

Макрон втайне от французов приближает войну, заявил лидер "Патриотов" - РИА Новости, 08.04.2025

Макрон втайне от французов приближает войну, заявил лидер "Патриотов"

Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от французов приближает войну, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:23:00+03:00

2025-04-08T11:23:00+03:00

2025-04-08T11:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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флориан филиппо

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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от французов приближает войну, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х слова Владимира Зеленского об отправке европейских военных на Украину. Ранее Зеленский выразил надежду, что Франция и Британия будут среди первых, кто отправит свой контингент на Украину. При этом он не стал уточнять детали по их размещению. "Макрон и ЕС движутся за спинами французов к войне", - написал Филиппо. Политик также сыронизировал над тем, что Зеленский делает заявления о перемещении французских войск на Украину и что он, вероятно, осведомлен об этом лучше самих французов. "Это (Зеленский - ред.) наш новый министр обороны? Вы думаете, это нормально?", - добавил Филиппо. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.

https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)