Макрон втайне от французов приближает войну, заявил лидер "Патриотов"
Лидер "Патриотов" Филиппо: Макрон и ЕС движутся за спинами французов к войне
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от французов приближает войну, заявил во вторник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя в соцсети Х слова Владимира Зеленского об отправке европейских военных на Украину.
Политик также сыронизировал над тем, что Зеленский делает заявления о перемещении французских войск на Украину и что он, вероятно, осведомлен об этом лучше самих французов.
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"Это (Зеленский - ред.) наш новый министр обороны? Вы думаете, это нормально?", - добавил Филиппо.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
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