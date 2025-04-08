https://ria.ru/20250408/flag-2010054447.html

Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур

Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур - РИА Новости, 08.04.2025

Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур

Флаг Вологодской области отправился на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:17:00+03:00

2025-04-08T16:17:00+03:00

2025-04-08T16:17:00+03:00

вологодская область

байконур (город)

павел беляев

роскосмос

георгий филимонов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Флаг Вологодской области отправился на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба губернатора региона. "Запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с флагом Вологодской области в космос отправился флаг с изображением единственного космонавта-вологжанина Павла Беляева. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Павла Ивановича. Именно под его руководством состоялся первый в мире выход человека в открытое космическое пространство", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В экипаж "Союза МС-27" вошли участники 73-й длительной экспедиции на МКС – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В космосе россияне запишут видеопослание жителям Вологодской области. Ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета находится на МКС.

https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

байконур (город), павел беляев, роскосмос, георгий филимонов