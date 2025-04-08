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Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур - РИА Новости, 08.04.2025
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Вологодская область
 
16:17 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/flag-2010054447.html
Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур
Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур - РИА Новости, 08.04.2025
Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур
Флаг Вологодской области отправился на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:17:00+03:00
2025-04-08T16:17:00+03:00
вологодская область
байконур (город)
павел беляев
роскосмос
георгий филимонов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Флаг Вологодской области отправился на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба губернатора региона. "Запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с флагом Вологодской области в космос отправился флаг с изображением единственного космонавта-вологжанина Павла Беляева. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Павла Ивановича. Именно под его руководством состоялся первый в мире выход человека в открытое космическое пространство", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. В экипаж "Союза МС-27" вошли участники 73-й длительной экспедиции на МКС – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В космосе россияне запишут видеопослание жителям Вологодской области. Ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета находится на МКС.
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байконур (город), павел беляев, роскосмос, георгий филимонов
Вологодская область, Байконур (город), Павел Беляев, Роскосмос, Георгий Филимонов
Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур

Флаг Вологодской области отправили с космодрома Байконур

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Флаг Вологодской области отправился на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с флагом Вологодской области в космос отправился флаг с изображением единственного космонавта-вологжанина Павла Беляева. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Павла Ивановича. Именно под его руководством состоялся первый в мире выход человека в открытое космическое пространство", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Вид на Соборное дворище - самую старую часть Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Более 250 тыс гостей побывали в Великоустюгском округе Вологодской области
Вчера, 16:06
В экипаж "Союза МС-27" вошли участники 73-й длительной экспедиции на МКС – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В космосе россияне запишут видеопослание жителям Вологодской области.
Ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета находится на МКС.
 
Вологодская областьБайконур (город)Павел БеляевРоскосмосГеоргий Филимонов
 
 
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