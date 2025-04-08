Флаг Вологодской области запустили с космодрома Байконур
Флаг Вологодской области отправили с космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Флаг Вологодской области отправился на Международную космическую станцию на борту пилотируемого корабля "Союз МС-27", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Запуск приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с флагом Вологодской области в космос отправился флаг с изображением единственного космонавта-вологжанина Павла Беляева. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Павла Ивановича. Именно под его руководством состоялся первый в мире выход человека в открытое космическое пространство", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
В экипаж "Союза МС-27" вошли участники 73-й длительной экспедиции на МКС – космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В космосе россияне запишут видеопослание жителям Вологодской области.
Ранее с Байконура был запущен еще один космический корабль – "Прогресс МС-30", на корпусе которого нанесено изображение космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова. В настоящее время ракета находится на МКС.