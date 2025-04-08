https://ria.ru/20250408/fadeev-2010030951.html

Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь

Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь - РИА Новости, 08.04.2025

Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь

Российское общество недооценивает опасность внедрения искусственного интеллекта в образование и социальную жизнь, человечество стоит на пороге информационного и РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:32:00+03:00

общество

югославия

донбасс

валерий фадеев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274702_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_53dd57645dfc6b505006f3522074e040.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российское общество недооценивает опасность внедрения искусственного интеллекта в образование и социальную жизнь, человечество стоит на пороге информационного и идеологического бедствия, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", привел результаты опроса Ассоциации организаторов студенческих олимпиад. Согласно данным исследования, 85% российских студентов пользуются нейросетями, 43% - для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ. "Я считаю, что мы стоим на пороге информационного, идеологического бедствия. Российское общество пока, как я считаю, недооценивает эту опасность (внедрения ИИ в образование и социальную жизнь - ред.)", - отметил глава СПЧ в ходе дискуссии. Он рассказал, что вместе с коллегами из Совета по развитию гражданского общества и правам человека общался с нейросетями на политические темы: Югославия, Крым, Донбасс. "Тексты, которые выдают нейросети, - это абсолютно западный нарратив. Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Это идеологизированные западные тексты", - заявил Фадеев.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007455971.html

югославия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, югославия, донбасс, валерий фадеев