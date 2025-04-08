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Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь - РИА Новости, 08.04.2025
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14:32 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/fadeev-2010030951.html
Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь
Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь - РИА Новости, 08.04.2025
Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь
Российское общество недооценивает опасность внедрения искусственного интеллекта в образование и социальную жизнь, человечество стоит на пороге информационного и РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:32:00+03:00
2025-04-08T14:32:00+03:00
общество
югославия
донбасс
валерий фадеев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российское общество недооценивает опасность внедрения искусственного интеллекта в образование и социальную жизнь, человечество стоит на пороге информационного и идеологического бедствия, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", привел результаты опроса Ассоциации организаторов студенческих олимпиад. Согласно данным исследования, 85% российских студентов пользуются нейросетями, 43% - для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ. "Я считаю, что мы стоим на пороге информационного, идеологического бедствия. Российское общество пока, как я считаю, недооценивает эту опасность (внедрения ИИ в образование и социальную жизнь - ред.)", - отметил глава СПЧ в ходе дискуссии. Он рассказал, что вместе с коллегами из Совета по развитию гражданского общества и правам человека общался с нейросетями на политические темы: Югославия, Крым, Донбасс. "Тексты, которые выдают нейросети, - это абсолютно западный нарратив. Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Это идеологизированные западные тексты", - заявил Фадеев.
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общество, югославия, донбасс, валерий фадеев
Общество, Югославия, Донбасс, Валерий Фадеев
Фадеев заявил об опасности внедрения ИИ в образование и социальную жизнь

Фадеев: человечество стоит на пороге бедствия из-за внедрения ИИ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российское общество недооценивает опасность внедрения искусственного интеллекта в образование и социальную жизнь, человечество стоит на пороге информационного и идеологического бедствия, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Фадеев на круглом столе, посвященном угрозам искусственного интеллекта для образования и социальной сферы, который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", привел результаты опроса Ассоциации организаторов студенческих олимпиад. Согласно данным исследования, 85% российских студентов пользуются нейросетями, 43% - для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ.
"Я считаю, что мы стоим на пороге информационного, идеологического бедствия. Российское общество пока, как я считаю, недооценивает эту опасность (внедрения ИИ в образование и социальную жизнь - ред.)", - отметил глава СПЧ в ходе дискуссии.
Он рассказал, что вместе с коллегами из Совета по развитию гражданского общества и правам человека общался с нейросетями на политические темы: Югославия, Крым, Донбасс.
"Тексты, которые выдают нейросети, - это абсолютно западный нарратив. Тексты, которые выдают чаты, содержат мировоззренческие установки очевидного идеологического содержания. Это идеологизированные западные тексты", - заявил Фадеев.
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ОбществоЮгославияДонбассВалерий Фадеев
 
 
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