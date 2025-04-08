https://ria.ru/20250408/estoniya-2009930892.html

В Эстонии хотят топить "опасные" торговые суда

В Эстонии хотят топить "опасные" торговые суда - РИА Новости, 08.04.2025

В Эстонии хотят топить "опасные" торговые суда

Парламент Эстонии рассмотрит законопроект, позволяющий наделить армию и флот страны правом топить "опасные" торговые суда, сообщила телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T04:16:00+03:00

2025-04-08T04:16:00+03:00

2025-04-08T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Парламент Эстонии рассмотрит законопроект, позволяющий наделить армию и флот страны правом топить "опасные" торговые суда, сообщила телерадиокомпания ERR."Рийгикогу намерен наделить силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты. В крайнем случае военные будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам", — говорится в материале.Глава парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческ уточнил, что топить суда предлагается в том случае, если "отразить угрозу другими мерами невозможно или это невозможно сделать своевременно"."Это должно дать нам возможность действовать не только в территориальном море, то есть в 12 морских милях, которые есть у нас и у любой другой страны от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне", — заявил парламентарий.По его словам, к такой мере, как потопление, намерены прибегать "только в самом крайнем случае" — например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. Депутат добавил, что, даже если будет принято решение о потоплении подозрительного судна, весь его экипаж перед этим будет эвакуирован.Заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа утверждал, что военно-морской флот Эстонии будет принимать меры против судов, которые якобы представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах.В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кристен Михал говорил, что правительство страны одобрило увеличение расходов на оборону до как минимум пяти процентов ВВП в 2026 году. Среди прочего страна намерена построить 12 кораблей.

https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html

https://ria.ru/20250212/estonija-1998852514.html

https://ria.ru/20250125/estoniya-1995427168.html

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в мире, эстония, балтийское море