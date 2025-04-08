ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
МО: ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО ЗРК "Тор" по отражению ударов ВСУ
Боевая работа ПВО ЗРК "Тор" по отражению ударов ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
"За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", — говорится в релизе.
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По данным ведомства, утром в понедельник из-за атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия "Курская АЭС — Металлургическая" филиала ПАО "Россети" — Черноземное ПМЭС в Курской области.
Кроме того, удар беспилотника ВСУ по электроподстанции "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" в Запорожской области повредил радиатор трансформатора.
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Удары ВСУ по энергообъектам
Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.