https://ria.ru/20250408/energoobekty-2010006197.html

ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики

ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики

Украинские военные нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:22:00+03:00

2025-04-08T13:22:00+03:00

2025-04-08T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

курская область

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях, сообщило Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", — говорится в релизе.По данным ведомства, утром в понедельник из-за атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия "Курская АЭС — Металлургическая" филиала ПАО "Россети" — Черноземное ПМЭС в Курской области.Кроме того, удар беспилотника ВСУ по электроподстанции "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" в Запорожской области повредил радиатор трансформатора.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html

https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html

https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

россия

запорожская область

курская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, курская область, дональд трамп, владимир зеленский, оон, владимир путин, сша, обсе