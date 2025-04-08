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ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 08.04.2025 (обновлено: 13:48 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/energoobekty-2010006197.html
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики
Украинские военные нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:22:00+03:00
2025-04-08T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
курская область
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях, сообщило Минобороны."За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", — говорится в релизе.По данным ведомства, утром в понедельник из-за атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия "Курская АЭС — Металлургическая" филиала ПАО "Россети" — Черноземное ПМЭС в Курской области.Кроме того, удар беспилотника ВСУ по электроподстанции "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" в Запорожской области повредил радиатор трансформатора.Удары ВСУ по энергообъектамВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250403/rossija-2009063973.html
https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, курская область, дональд трамп, владимир зеленский, оон, владимир путин, сша, обсе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Владимир Путин, США, ОБСЕ
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетики

МО: ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО ЗРК "Тор" по отражению ударов ВСУ
Боевая работа ПВО ЗРК Тор по отражению ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа ПВО ЗРК "Тор" по отражению ударов ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по объектам энергетики в Курской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
"За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики", — говорится в релизе.
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По данным ведомства, утром в понедельник из-за атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия "Курская АЭС — Металлургическая" филиала ПАО "Россети" — Черноземное ПМЭС в Курской области.
Кроме того, удар беспилотника ВСУ по электроподстанции "Новогорьевка" ГУП "Таврия-Энерго" в Запорожской области повредил радиатор трансформатора.
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31 марта, 07:11

Удары ВСУ по энергообъектам

Восемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
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Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского
28 марта, 11:42
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьКурская областьДональд ТрампВладимир ЗеленскийООНВладимир ПутинСШАОБСЕ
 
 
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