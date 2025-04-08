https://ria.ru/20250408/ekstremizm-2010089012.html
В Ивановской области задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме
В Ивановской области задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме - РИА Новости, 08.04.2025
В Ивановской области задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме
Восемь человек в Ивановской области, пропагандирующие основанную на криминальных традициях идеологию и следовавшие преступной иерархии, подозреваются в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:01:00+03:00
2025-04-08T18:01:00+03:00
2025-04-08T19:30:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. Восемь человек в Ивановской области, пропагандирующие основанную на криминальных традициях идеологию и следовавшие преступной иерархии, подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщается в Telegram-канале СУСК по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении одного из мужчин также возбуждено дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, двое подозреваемых развернули деятельность на территории Гаврилово-Посадского и части Тейковского районов. Имея влияние на других лиц криминальной направленности, они привлекли еще шесть человек. "Подозреваемые в целях поддержания порядка криминального сообщества принимали участие в продвижении и пропаганде противозаконной и экстремистской идеологии, основанной на криминальных традициях и правилах, следовали преступной иерархии, осуществляли участие в разрешении конфликтных ситуаций между членами и сторонниками криминального сообщества, а также сбор денежных средств, в том числе для оказания финансовой помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы", - добавляется в сообщении. Сейчас восемь фигурантов задержаны, по местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы. Подчеркивается, что ранее фигуранты неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.Как уточнило на своем сайте УМВД по Ивановской области, полицейскими установлено, что 53-летний житель областного центра с криминальной кличкой "Паштет" и 37-летний житель Гаврилово-Посадского района с криминальной кличкой "Цукер" организовали деятельность запрещенного судебным решением международного экстремистского общественного движения АУЕ*. Они, в частности, координировали деятельность, организовывали и контролировали распределение денег и имущества, поступавших в неформальную "воровскую казну".Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20250210/ekstremist-1998434119.html
https://ria.ru/20250225/sud-2001397439.html
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
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происшествия, ивановская область, россия, тейковский район
Происшествия, Ивановская область, Россия, Тейковский район
В Ивановской области задержали восемь человек, подозреваемых в экстремизме
В Ивановской области восемь человек подозреваются в экстремистской деятельности
РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости.
Восемь человек в Ивановской области, пропагандирующие основанную на криминальных традициях идеологию и следовавшие преступной иерархии, подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации, сообщается в Telegram-канале
СУСК по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России
по Ивановской области
возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении одного из мужчин также возбуждено дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
По версии следствия, двое подозреваемых развернули деятельность на территории Гаврилово-Посадского и части Тейковского районов
. Имея влияние на других лиц криминальной направленности, они привлекли еще шесть человек.
"Подозреваемые в целях поддержания порядка криминального сообщества принимали участие в продвижении и пропаганде противозаконной и экстремистской идеологии, основанной на криминальных традициях и правилах, следовали преступной иерархии, осуществляли участие в разрешении конфликтных ситуаций между членами и сторонниками криминального сообщества, а также сбор денежных средств, в том числе для оказания финансовой помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы", - добавляется в сообщении.
Сейчас восемь фигурантов задержаны, по местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, мобильные телефоны, оружие и боеприпасы.
Подчеркивается, что ранее фигуранты неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
Как уточнило на своем сайте УМВД по Ивановской области, полицейскими установлено, что 53-летний житель областного центра с криминальной кличкой "Паштет" и 37-летний житель Гаврилово-Посадского района с криминальной кличкой "Цукер" организовали деятельность запрещенного судебным решением международного экстремистского общественного движения АУЕ*. Они, в частности, координировали деятельность, организовывали и контролировали распределение денег и имущества, поступавших в неформальную "воровскую казну".
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*". С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании адептов этого движения.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.