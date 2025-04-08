https://ria.ru/20250408/ekstremist-2010077329.html

Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов

Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025

Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов

Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:20:00+03:00

2025-04-08T17:20:00+03:00

2025-04-08T17:32:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

литва

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Алманис Андрюс, 27.05.1965 года рождения", - значится в перечне.Алманис* является председателем и учредителем Института регионов России, созданного в Литве.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240921/litva-1974025876.html

литва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, литва