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Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
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17:20 08.04.2025 (обновлено: 17:32 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ekstremist-2010077329.html
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов
Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:20:00+03:00
2025-04-08T17:32:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
литва
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Алманис Андрюс, 27.05.1965 года рождения", - значится в перечне.Алманис* является председателем и учредителем Института регионов России, созданного в Литве.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240921/litva-1974025876.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, литва
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Литва
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес литовца Алманиса в список террористов и экстремистов

© Getty Images / Thierry MonasseАндрюс Алманис
Андрюс Алманис - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Андрюс Алманис. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Алманис Андрюс, 27.05.1965 года рождения", - значится в перечне.
Алманис* является председателем и учредителем Института регионов России, созданного в Литве.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Литве предложили расстреливать людей за русские песни
21 сентября 2024, 20:04
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В миреЛитва
 
 
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