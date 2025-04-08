https://ria.ru/20250408/ekstremist-2010077329.html
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов
Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:20:00+03:00
2025-04-08T17:20:00+03:00
2025-04-08T17:32:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
литва
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Литовский политик Андрюс Алманис* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Алманис Андрюс, 27.05.1965 года рождения", - значится в перечне.Алманис* является председателем и учредителем Института регионов России, созданного в Литве.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240921/litva-1974025876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, литва
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Литва
Литовского политика внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес литовца Алманиса в список террористов и экстремистов