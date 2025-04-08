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Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 08.04.2025
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21:07 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ekspert-2010116058.html
Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая
Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 08.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая
Введение США пошлин на импорт из Китая в 104% означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира: для компаний нет смысла... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:07:00+03:00
2025-04-08T21:07:00+03:00
сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Введение США пошлин на импорт из Китая в 104% означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира: для компаний нет смысла поставлять товары с такой "наценкой", поэтому они возьмут паузу, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. "На этой неделе мы сможем наблюдать фактическое прекращение торговли между двумя самыми крупными по экономике странами. Потому что поставлять товары с пошлинами в 100% и более нет никакого смысла, компании просто возьмут паузу, пока политики не договорятся", - отметил аналитик. Селезнев указал, что сейчас идет игра на нервах, к которой Китай тщательно подготовился. "Ситуация чем-то напоминает год пандемии. Китай тогда пошел на жесткие локдауны и был готов терпеть просадку ВВП на несколько процентов, чтобы добиться цели. США на такие жертвы пойти не захотели или не смогли", - напомнил он. Однако при таком раскладе пострадают обе страны, и, чем бы ни закончилась эта схватка, и США, и Китай понесут значительные убытки, заключил эксперт.
https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html
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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая

Селезнев: пошлины США на импорт из Китая в 104% фактически остановят торговлю

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Введение США пошлин на импорт из Китая в 104% означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира: для компаний нет смысла поставлять товары с такой "наценкой", поэтому они возьмут паузу, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени.
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"На этой неделе мы сможем наблюдать фактическое прекращение торговли между двумя самыми крупными по экономике странами. Потому что поставлять товары с пошлинами в 100% и более нет никакого смысла, компании просто возьмут паузу, пока политики не договорятся", - отметил аналитик.
Селезнев указал, что сейчас идет игра на нервах, к которой Китай тщательно подготовился. "Ситуация чем-то напоминает год пандемии. Китай тогда пошел на жесткие локдауны и был готов терпеть просадку ВВП на несколько процентов, чтобы добиться цели. США на такие жертвы пойти не захотели или не смогли", - напомнил он.
Однако при таком раскладе пострадают обе страны, и, чем бы ни закончилась эта схватка, и США, и Китай понесут значительные убытки, заключил эксперт.
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