https://ria.ru/20250408/ekspert-2010116058.html

Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая

Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая - РИА Новости, 08.04.2025

Эксперт рассказал о последствиях введения США пошлин на импорт из Китая

Введение США пошлин на импорт из Китая в 104% означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира: для компаний нет смысла... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:07:00+03:00

2025-04-08T21:07:00+03:00

2025-04-08T21:07:00+03:00

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Введение США пошлин на импорт из Китая в 104% означает фактическую остановку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира: для компаний нет смысла поставлять товары с такой "наценкой", поэтому они возьмут паузу, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени. "На этой неделе мы сможем наблюдать фактическое прекращение торговли между двумя самыми крупными по экономике странами. Потому что поставлять товары с пошлинами в 100% и более нет никакого смысла, компании просто возьмут паузу, пока политики не договорятся", - отметил аналитик. Селезнев указал, что сейчас идет игра на нервах, к которой Китай тщательно подготовился. "Ситуация чем-то напоминает год пандемии. Китай тогда пошел на жесткие локдауны и был готов терпеть просадку ВВП на несколько процентов, чтобы добиться цели. США на такие жертвы пойти не захотели или не смогли", - напомнил он. Однако при таком раскладе пострадают обе страны, и, чем бы ни закончилась эта схватка, и США, и Китай понесут значительные убытки, заключил эксперт.

https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

сша

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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире