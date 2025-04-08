Эксперт назвала пошлины США вызовом Трампа всему развивающемуся миру
Арапова: Трамп решением ввести пошлины бросил вызов развивающемуся миру
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решением ввести пошлины бросил вызов всему развивающемуся миру, это неизбежно приведет к перестройке глобальных цепочек стоимости, заявила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД России Екатерина Арапова.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
"Вызов американской администрации всему развивающемуся миру, Глобальному Югу, брошен колоссальный. Уровень тарифов, который был озвучен - это стресс, который неизбежно будет вести к перестройке глобальных цепочек стоимости", - сказала Арапова на презентации доклада в дискуссионном клубе "Валдай".
По ее мнению, ситуация с пошлинами дает возможность в рамках нынешнего бразильского председательства в БРИКС делать большой акцент на аспектах, связанных с перестройкой торговых цепочек, развитии торгового сотрудничества.
Эксперт указала, что страны БРИКС по-разному реагируют на проявление торговой войны со стороны США.
"Россия и Иран уже давно живут в условиях беспрецедентного санкционного давления. Китай принимает решение о принятии досрочно жестких симметричных мер. Индия склонна к более гибкому подходу с прицелом на проведение переговоров, поиск взаимных уступок. Индонезия занимает сдержанный подход, стараясь минимизировать накал", - отметила Арапова.