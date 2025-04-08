https://ria.ru/20250408/ekspert-2010066851.html

Эксперт назвала пошлины США вызовом Трампа всему развивающемуся миру

Эксперт назвала пошлины США вызовом Трампа всему развивающемуся миру - РИА Новости, 08.04.2025

Эксперт назвала пошлины США вызовом Трампа всему развивающемуся миру

Президент США Дональд Трамп решением ввести пошлины бросил вызов всему развивающемуся миру, это неизбежно приведет к перестройке глобальных цепочек стоимости,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:02:00+03:00

2025-04-08T17:02:00+03:00

2025-04-08T17:14:00+03:00

сша

россия

иран

дональд трамп

брикс

мгимо

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решением ввести пошлины бросил вызов всему развивающемуся миру, это неизбежно приведет к перестройке глобальных цепочек стоимости, заявила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД России Екатерина Арапова. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Вызов американской администрации всему развивающемуся миру, Глобальному Югу, брошен колоссальный. Уровень тарифов, который был озвучен - это стресс, который неизбежно будет вести к перестройке глобальных цепочек стоимости", - сказала Арапова на презентации доклада в дискуссионном клубе "Валдай". По ее мнению, ситуация с пошлинами дает возможность в рамках нынешнего бразильского председательства в БРИКС делать большой акцент на аспектах, связанных с перестройкой торговых цепочек, развитии торгового сотрудничества. Эксперт указала, что страны БРИКС по-разному реагируют на проявление торговой войны со стороны США. "Россия и Иран уже давно живут в условиях беспрецедентного санкционного давления. Китай принимает решение о принятии досрочно жестких симметричных мер. Индия склонна к более гибкому подходу с прицелом на проведение переговоров, поиск взаимных уступок. Индонезия занимает сдержанный подход, стараясь минимизировать накал", - отметила Арапова.

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

https://ria.ru/20250408/mid-2010043111.html

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сша, россия, иран, дональд трамп, брикс, мгимо, введение трампом пошлин на импорт, в мире