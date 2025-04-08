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ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США
ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США - РИА Новости, 08.04.2025
ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США
Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:59:00+03:00
2025-04-08T14:59:00+03:00
2025-04-08T14:59:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше наращивать импорт, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта", - сказал она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование Трампа к ЕС закупить американский СПГ на 350 миллиардов долларов в обмен на уступки в торговой войне и снижение пошлин. Она также добавила, что в ЕС стремятся "отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, брюссель, дональд трамп, анна-каиса итконен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Россия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Анна-Каиса Итконен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США
ЕК: ЕС уже закупает половину американского СПГ, готов и дальше наращивать импорт