https://ria.ru/20250408/ek-2010037676.html

ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США

ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США - РИА Новости, 08.04.2025

ЕК заявила о готовности увеличивать импорт СПГ из США

Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:59:00+03:00

2025-04-08T14:59:00+03:00

2025-04-08T14:59:00+03:00

россия

сша

брюссель

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анна-каиса итконен

владимир путин

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Еврокомиссия на фоне требований Дональда Трампа к ЕС закупать сжиженный природный газ в США заявила, что союз уже закупает там половину СПГ, готов и дальше наращивать импорт, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. "Половина нашего СПГ уже идет из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта", - сказал она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование Трампа к ЕС закупить американский СПГ на 350 миллиардов долларов в обмен на уступки в торговой войне и снижение пошлин. Она также добавила, что в ЕС стремятся "отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250326/evrosoyuz-2007324900.html

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