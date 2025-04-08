https://ria.ru/20250408/efremov-2010092017.html

Ефремов выйдет на свободу 9 апреля

Ефремов выйдет на свободу 9 апреля - РИА Новости, 08.04.2025

Ефремов выйдет на свободу 9 апреля

Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:07:00+03:00

2025-04-08T18:07:00+03:00

2025-04-08T18:15:00+03:00

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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 8 апр - РИА Новости. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу через 15 суток, если не будет обжаловано. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока. "Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения", - сказала собеседник агентства. Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.

https://ria.ru/20250408/efremov-2009964819.html

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