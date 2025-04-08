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Ефремов выйдет на свободу 9 апреля - РИА Новости, 08.04.2025
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Культура
 
18:07 08.04.2025 (обновлено: 18:15 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/efremov-2010092017.html
Ефремов выйдет на свободу 9 апреля
Ефремов выйдет на свободу 9 апреля - РИА Новости, 08.04.2025
Ефремов выйдет на свободу 9 апреля
Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:07:00+03:00
2025-04-08T18:15:00+03:00
культура
происшествия
москва
михаил ефремов
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 8 апр - РИА Новости. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу через 15 суток, если не будет обжаловано. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока. "Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения", - сказала собеседник агентства. Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек. Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
https://ria.ru/20250408/efremov-2009964819.html
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происшествия, москва, михаил ефремов, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия
Культура, Происшествия, Москва, Михаил Ефремов, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), ДТП с участием Михаила Ефремова, Россия
Ефремов выйдет на свободу 9 апреля

Решение об УДО Ефремова вступит в силу 9 апреля, его не обжаловали

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЗаседание суда по УДО актера М. Ефремова
Заседание суда по УДО актера М. Ефремова - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Заседание суда по УДО актера М. Ефремова. Архивное фото
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АЛЕКСЕЕВКА (Белгородская обл.), 8 апр - РИА Новости. Апелляционные жалобы на решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП в Москве, в суд не поступали, решение вступит в законную силу 9 апреля, сообщила РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень.
Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство адвоката Ефремова об УДО. Решение суда вступает в силу через 15 суток, если не будет обжаловано. Ефремов отбывал наказание с 18 октября 2020 года и провел в заключении около 4,5 лет из назначенного ему срока.
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"Последние 15-е сутки, это получается 8 апреля. С 24-го исчисляются 15 суток. И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор, обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений. В случае, если они будут не поданы, 9-го числа уже, естественно, постановление вступает в законную силу и будет направлено в исправительное учреждение для исполнения", - сказала собеседник агентства.
Штень уточнила, что на конец рабочего дня суда жалобы и представления не поступали, однако срок обжалования еще не истек.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
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