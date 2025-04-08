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В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов - РИА Новости, 08.04.2025
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10:47 08.04.2025 (обновлено: 11:29 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/efremov-2009964819.html
В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов
В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов - РИА Новости, 08.04.2025
В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов
Появившаяся в интернете информация о фуршете, который готовит Михаил Ефремов к своему освобождению из колонии в Белгородской области, не соответствует... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:47:00+03:00
2025-04-08T11:29:00+03:00
белгородская область
михаил ефремов
дтп с участием михаила ефремова
происшествия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о фуршете, который готовит Михаил Ефремов к своему освобождению из колонии в Белгородской области, не соответствует действительности, сообщили в региональном УФСИН.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что 8 апреля в исправительной колонии, где отбывал наказание Ефремов, будет фуршет в честь его условно-досрочного освобождения."УФСИН России по Белгородской области сообщает, что информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года.Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
https://ria.ru/20250325/975592901.html
https://ria.ru/20250324/efremov-2006998198.html
https://rsport.ria.ru/20250324/efremov-2006991187.html
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белгородская область, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, происшествия
Белгородская область, Михаил Ефремов, ДТП с участием Михаила Ефремова, Происшествия
В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов

В УФСИН опровергли информацию о фуршете в честь освобождения Ефремова из колонии

© Кадр видео из соцсетейАктер Михаил Ефремов в колонии
Актер Михаил Ефремов в колонии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Актер Михаил Ефремов в колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о фуршете, который готовит Михаил Ефремов к своему освобождению из колонии в Белгородской области, не соответствует действительности, сообщили в региональном УФСИН.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что 8 апреля в исправительной колонии, где отбывал наказание Ефремов, будет фуршет в честь его условно-досрочного освобождения.
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Биография Михаила Ефремова
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"УФСИН России по Белгородской области сообщает, что информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.
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Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года.
Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.
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