https://ria.ru/20250408/efremov-2009964819.html

В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов

В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов - РИА Новости, 08.04.2025

В УФСИН опровергли сообщения о фуршете, который готовит Ефремов

Появившаяся в интернете информация о фуршете, который готовит Михаил Ефремов к своему освобождению из колонии в Белгородской области, не соответствует... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:47:00+03:00

2025-04-08T10:47:00+03:00

2025-04-08T11:29:00+03:00

белгородская область

михаил ефремов

дтп с участием михаила ефремова

происшествия

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Появившаяся в интернете информация о фуршете, который готовит Михаил Ефремов к своему освобождению из колонии в Белгородской области, не соответствует действительности, сообщили в региональном УФСИН.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что 8 апреля в исправительной колонии, где отбывал наказание Ефремов, будет фуршет в честь его условно-досрочного освобождения."УФСИН России по Белгородской области сообщает, что информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы находившийся в состоянии алкогольного опьянения Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов отбывает 7,5-летний срок в белгородской колонии.Ефремов покинет колонию через 15 суток, если решение об УДО не будет обжаловано. Он начал отбывать срок с 18 октября 2020 года, его ожидаемое окончание - 30 декабря 2027 года.Согласно решению суда, Ефремов должен раз в месяц являться на учет в контролирующий орган и не менять постоянного места жительства. В случае нарушения общественного порядка или уклонения от исполнения возложенных обязанностей его условно-досрочное освобождение может быть отменено.

https://ria.ru/20250325/975592901.html

https://ria.ru/20250324/efremov-2006998198.html

https://rsport.ria.ru/20250324/efremov-2006991187.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, михаил ефремов, дтп с участием михаила ефремова, происшествия