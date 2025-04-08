Ефимов: участок на улице Маршала Прошлякова ждет редевелопмент в рамках КРТ
Ефимов: участок на северо-западе Москвы ждет редевелопмент в рамках КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участок территории на улице Маршала Прошлякова в Москве будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"На северо-западе столицы в рамках редевелопмента территории площадью 69,74 гектара, расположенной по адресу: улица Маршала Прошлякова, владение 9, планируется построить новый комфортный микрорайон с жильем и сопутствующей инфраструктурой. В частности, здесь появятся образовательный и спортивный комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Проект решения размещен на сайте городского правительства. Заммэра подчеркнул, что по завершению проекта будет создано 11,7 тысячи рабочих мест. В него планируется вложить 218,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 5,6 миллиарда.
Сам участок находится рядом со станцией метро "Строгино" и МКАД.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках проекта возведут более 950 тысяч квадратных метров недвижимости: жилые, общественно-деловые и социальные объекты, а также технопарк.