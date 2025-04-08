https://ria.ru/20250408/efimov-2009921907.html

Ефимов: участок на улице Маршала Прошлякова ждет редевелопмент в рамках КРТ

Ефимов: участок на улице Маршала Прошлякова ждет редевелопмент в рамках КРТ - РИА Новости, 08.04.2025

Ефимов: участок на улице Маршала Прошлякова ждет редевелопмент в рамках КРТ

Участок территории на улице Маршала Прошлякова в Москве будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:12:00+03:00

2025-04-08T09:12:00+03:00

2025-04-08T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Участок территории на улице Маршала Прошлякова в Москве будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На северо-западе столицы в рамках редевелопмента территории площадью 69,74 гектара, расположенной по адресу: улица Маршала Прошлякова, владение 9, планируется построить новый комфортный микрорайон с жильем и сопутствующей инфраструктурой. В частности, здесь появятся образовательный и спортивный комплексы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Проект решения размещен на сайте городского правительства. Заммэра подчеркнул, что по завершению проекта будет создано 11,7 тысячи рабочих мест. В него планируется вложить 218,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 5,6 миллиарда.Сам участок находится рядом со станцией метро "Строгино" и МКАД.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках проекта возведут более 950 тысяч квадратных метров недвижимости: жилые, общественно-деловые и социальные объекты, а также технопарк.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы