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Посол Сирии в Москве завершает свою миссию - РИА Новости, 08.04.2025
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09:24 08.04.2025 (обновлено: 09:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/dzhafari-2009949976.html
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию - РИА Новости, 08.04.2025
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию
Посол Сирии в России завершает свою миссию и назначен на должность в администрации в Дамаске, подтвердило посольство страны в Москве. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:24:00+03:00
2025-04-08T09:30:00+03:00
сирия
москва
россия
в мире
дамаск (город)
айман сусан
башар асад
ахмед аш-шараа
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Сирии в России завершает свою миссию и назначен на должность в администрации в Дамаске, подтвердило посольство страны в Москве."Мы желаем успехов послу Джаафари на его новом месте работы, в центральной администрации в Дамаске. Все ждут вас с нетерпением, Сирии нужен ваш дипломатический опыт", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.В ночь на вторник госагентство SANA сообщило, что МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в РФ и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации.Посольство САР в РФ с октября 2022 года возглавляет Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост замглавы МИД. В Эр-Рияде дипмиссию с января 2023 года возглавил Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
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сирия, москва, россия, в мире, дамаск (город), айман сусан, башар асад, ахмед аш-шараа
Сирия, Москва, Россия, В мире, Дамаск (город), Айман Сусан, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
Посол Сирии в Москве завершает свою миссию

Посол Сирии в РФ Джафари завершает свою миссию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Сирии в Москве
Здание посольства Сирии в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание посольства Сирии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Сирии в России завершает свою миссию и назначен на должность в администрации в Дамаске, подтвердило посольство страны в Москве.
"Мы желаем успехов послу Джаафари на его новом месте работы, в центральной администрации в Дамаске. Все ждут вас с нетерпением, Сирии нужен ваш дипломатический опыт", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.
В ночь на вторник госагентство SANA сообщило, что МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в РФ и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации.
Посольство САР в РФ с октября 2022 года возглавляет Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост замглавы МИД. В Эр-Рияде дипмиссию с января 2023 года возглавил Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.
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СирияМоскваРоссияВ миреДамаск (город)Айман СусанБашар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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