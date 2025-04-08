https://ria.ru/20250408/dzhafari-2009949976.html

Посол Сирии в Москве завершает свою миссию

Посол Сирии в Москве завершает свою миссию - РИА Новости, 08.04.2025

Посол Сирии в Москве завершает свою миссию

Посол Сирии в России завершает свою миссию и назначен на должность в администрации в Дамаске, подтвердило посольство страны в Москве. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:24:00+03:00

2025-04-08T09:24:00+03:00

2025-04-08T09:30:00+03:00

сирия

москва

россия

в мире

дамаск (город)

айман сусан

башар асад

ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Посол Сирии в России завершает свою миссию и назначен на должность в администрации в Дамаске, подтвердило посольство страны в Москве."Мы желаем успехов послу Джаафари на его новом месте работы, в центральной администрации в Дамаске. Все ждут вас с нетерпением, Сирии нужен ваш дипломатический опыт", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.В ночь на вторник госагентство SANA сообщило, что МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в РФ и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации.Посольство САР в РФ с октября 2022 года возглавляет Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост замглавы МИД. В Эр-Рияде дипмиссию с января 2023 года возглавил Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.

https://ria.ru/20250403/damask-2009171465.html

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сирия, москва, россия, в мире, дамаск (город), айман сусан, башар асад, ахмед аш-шараа