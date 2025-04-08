https://ria.ru/20250408/duda-2010053917.html

Американские войска не покинут Польшу, заявил Дуда

Американские войска не покинут Польшу, заявил Дуда - РИА Новости, 08.04.2025

Американские войска не покинут Польшу, заявил Дуда

Военные США не покинут Польшу после вывода из района аэропорта Ясенка на границе с Украиной, сообщил глава республики Анджей Дуда. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:14:00+03:00

2025-04-08T16:14:00+03:00

2025-04-08T16:33:00+03:00

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ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Военные США не покинут Польшу после вывода из района аэропорта Ясенка на границе с Украиной, сообщил глава республики Анджей Дуда. "Это не вывод войск", — сказал он.Президент также уточнил, что теперь за безопасность аэропорта будет отвечать НАТО."Я не могу сказать, как это сейчас реализовано. Но сам вопрос я знаю. Это вопрос принятия ответственности за безопасность аэропорта. Это раньше оговаривалось на уровне союзников", —заключил глава республики.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что военные США останутся в стране."Войска США остаются в Польше! В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке меняется. Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах", — говорится в сообщении на его странице в соцсети Х. Министр отметил, что сейчас к миссии по обеспечению безопасности в Ясенке привлечены военные из Норвегии, Германии, Британии и Польши. Ранее командование американской армии в Европе и Африке (USAREUR-AF) заявляло о планах переместить персонал и военную технику из Ясенки в другие районы Польши. Аэропорт Ясенка с начала СВО имеет логистическое значение для стран НАТО — через него проходит свыше 90% процентов поставок вооружения и техники из стран альянса для Украины.

https://ria.ru/20250408/zelenskiy-2009924307.html

https://ria.ru/20250408/bartoshevich-2010036734.html

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польша, анджей дуда, нато, сша, в мире