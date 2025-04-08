Американские войска не покинут Польшу, заявил Дуда
Дуда: американские войска, выводимые из аэропорта Ясенка, не покинут Польшу
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 апр — РИА Новости. Военные США не покинут Польшу после вывода из района аэропорта Ясенка на границе с Украиной, сообщил глава республики Анджей Дуда.
"Это не вывод войск", — сказал он.
Президент также уточнил, что теперь за безопасность аэропорта будет отвечать НАТО.
"Я не могу сказать, как это сейчас реализовано. Но сам вопрос я знаю. Это вопрос принятия ответственности за безопасность аэропорта. Это раньше оговаривалось на уровне союзников", —заключил глава республики.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что военные США останутся в стране.
"Войска США остаются в Польше! В соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенке меняется. Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах", — говорится в сообщении на его странице в соцсети Х.
Ранее командование американской армии в Европе и Африке (USAREUR-AF) заявляло о планах переместить персонал и военную технику из Ясенки в другие районы Польши. Аэропорт Ясенка с начала СВО имеет логистическое значение для стран НАТО — через него проходит свыше 90% процентов поставок вооружения и техники из стран альянса для Украины.
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