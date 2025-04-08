"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского
Дубинский: в видео Зеленского исчезли упоминания о наступательном оружии и НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать ВСУ наступательное оружие, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — говорится в публикации.
"Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — говорится в публикации.
Дубинский назвал это свидетельством того, что конфликт "закончился в головах" тех, кто принимает решения.
В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.