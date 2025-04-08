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"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/dubinskiy-2010000590.html
"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского
"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского - РИА Новости, 08.04.2025
"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского
Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать ВСУ наступательное оружие, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:59:00+03:00
2025-04-08T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
киев
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать ВСУ наступательное оружие, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — говорится в публикации. Дубинский назвал это свидетельством того, что конфликт "закончился в головах" тех, кто принимает решения. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
https://ria.ru/20250408/zaluzhnyy-2009964062.html
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в мире, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, киев, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины, Киев, Верховная Рада Украины, НАТО
"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского

Дубинский: в видео Зеленского исчезли упоминания о наступательном оружии и НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать ВСУ наступательное оружие, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — говорится в публикации.
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Дубинский назвал это свидетельством того, что конфликт "закончился в головах" тех, кто принимает решения.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАВооруженные силы УкраиныКиевВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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