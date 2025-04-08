https://ria.ru/20250408/dubinskiy-2010000590.html

"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского

"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского - РИА Новости, 08.04.2025

"Исчезли упоминания". В Киеве указали на деталь в обращениях Зеленского

Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать ВСУ наступательное оружие, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:59:00+03:00

2025-04-08T12:59:00+03:00

2025-04-08T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не просит в видеообращениях передать ВСУ наступательное оружие, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие. Сейчас речь только о ПВО. То есть, об ограниченном оборонном потенциале", — говорится в публикации. Дубинский назвал это свидетельством того, что конфликт "закончился в головах" тех, кто принимает решения. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Позже он назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.

https://ria.ru/20250408/zaluzhnyy-2009964062.html

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в мире, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины, киев, верховная рада украины, нато