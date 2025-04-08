https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html
В ДТП в Одинцово пострадали три человека
В ДТП в Одинцово пострадали три человека - РИА Новости, 08.04.2025
В ДТП в Одинцово пострадали три человека
Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковном Одинцово, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T21:48:00+03:00
2025-04-08T21:48:00+03:00
2025-04-08T21:48:00+03:00
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковном Одинцово, сообщает региональный главк МВД. "По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП трое граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по региону. Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, также на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.
https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009758575.html
одинцово
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье)
В ДТП в Одинцово пострадали три человека
В ДТП с четырьмя автомобилями в подмосковном Одинцово пострадали три человека