https://ria.ru/20250408/dtp-2010119687.html

В ДТП в Одинцово пострадали три человека

В ДТП в Одинцово пострадали три человека - РИА Новости, 08.04.2025

В ДТП в Одинцово пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковном Одинцово, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T21:48:00+03:00

2025-04-08T21:48:00+03:00

2025-04-08T21:48:00+03:00

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в подмосковном Одинцово, сообщает региональный главк МВД. "По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП трое граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по региону. Уточняется, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, также на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.

https://ria.ru/20250407/podmoskove-2009758575.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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2025

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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье)