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Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области
Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области - РИА Новости, 08.04.2025
Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области
Медицинская помощь потребовалась одному человеку в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области, он госпитализирован в больницу в состоянии средней... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:16:00+03:00
2025-04-08T09:16:00+03:00
2025-04-08T10:24:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась одному человеку в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области, он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее прокуратура региона сообщила, что в Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Геническ. Авария произошла в 05.15 мск на 4-м километре автодороги "Северный обход Ростова-На-Дону" в Аксайском районе. В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира."По оперативным данным, в результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному человеку, он госпитализирован в Аксайскую ЦРБ в состоянии средней тяжести", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ростовская область, россия, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Москва, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области
После ДТП с автобусом в Ростовской области госпитализировали одного человека