https://ria.ru/20250408/dtp-2009948680.html

Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области

Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области - РИА Новости, 08.04.2025

Минздрав рассказал о пострадавшем в ДТП с автобусом в Ростовской области

Медицинская помощь потребовалась одному человеку в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области, он госпитализирован в больницу в состоянии средней... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:16:00+03:00

2025-04-08T09:16:00+03:00

2025-04-08T10:24:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась одному человеку в результате ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области, он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.Ранее прокуратура региона сообщила, что в Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва - Геническ. Авария произошла в 05.15 мск на 4-м километре автодороги "Северный обход Ростова-На-Дону" в Аксайском районе. В момент аварии в автобусе находились 23 пассажира."По оперативным данным, в результате ДТП медицинская помощь потребовалась одному человеку, он госпитализирован в Аксайскую ЦРБ в состоянии средней тяжести", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

ростовская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, россия, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)